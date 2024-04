De Europese marktleider in duurzame bloempotten, elho, heeft een opvallende mijlpaal bereikt. Vanaf begin dit jaar produceert dit familiebedrijf met diepgeworteld groen DNA, álle producten van 100% gerecycled plastic. In 2008 begon de ambitieuze reis. Vijf grote uitdagingen werden overwonnen: van kennis en expertise vergaren tot optimaliseren van machine onderhoud en van pionieren in de ontwikkeling van gerecyclede kunststoffen tot innoveren in productontwerp. De avontuurlijke reis is volbracht tot de eindbestemming, waarmee elho zich 100% dé pionier mag noemen op het gebied van duurzame productie.

Vanuit de visie om de planeet groener en beter te maken, doet het familiebedrijf alles met de natuur in gedachten. Voor de volle 100%. Zo is ook het ultieme doel ontstaan om alleen producten te maken die geproduceerd worden van gerecycled plastic. In 2006 startte deze reis, waarmee zowel het avontuur als de uitdagingen begonnen.

1. kennis is key

Het werd duidelijk dat het gebruik van gerecyclede materialen in productie niet vanzelfsprekend was. Het bleek complex. Via onderzoek en ‘learning by doing’ tijdens de productie heeft elho kennis vergaard om produceren met regran eigen te maken. Vanwege schaarste in regranulaat – kleine stukjes gerecycled plastic – investeerde elho als pionier ook in specialisten die regranulaat maakten van gebruikt plastic.

2. state-of-the-art productiemateriaal

Met duurzaamheid in het DNA geworteld, is het gebruik van het meest duurzame productiemateriaal voor elho van cruciaal belang. Hiervoor is geïnvesteerd in state-of-the-art machines. Deze zijn in staat om gerecyclede materialen zo efficiënt mogelijk te verwerken.

3. uitdagend onderhoud

Het werken met gerecycled materiaal bracht specifieke technische kennis en onderhoud aan de machines met zich mee. Zo vraagt elke batch regranulaat om specifieke instellingen, onderdelen en onderhoud. En dit bij 21 spuitgietmachines. Speciale trainingen zijn ontwikkeld om de technische kennis over te brengen op de medewerkers. Dit alles gebeurt in elho’s eigen test centrum, om producten van de hoogste kwaliteit te leveren.

4. non-stop innovatie

Ook verbeteringen in productontwerp heeft elho dichter bij het doel gebracht om de meest milieuvriendelijke – gemaakt van 100% gerecycled materiaal – bloempotten te creëren.

5. gerecycled plastic pionier

elho heeft de nodige investeringen in onderzoek en ontwikkeling gedaan, die geleid hebben tot een baanbrekend resultaat. De mijlpaal van het gebruik van 100% gerecycled plastic is bereikt, wat neerkomt op het recyclen van 12 miljoen kilogram afval per jaar.

Olaf Elderenbosch, familielid, mede-oprichter en CEO van elho: “Voor ons gaat het niet alleen om zakelijke beslissingen, maar ook om een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze planeet en de komende generaties. Door al onze producten van 100% plastic te maken, creëren we een positieve impact die ons allemaal ten goede komt. En daar worden wij blij van.”

Deze reis heeft elho wederom doen inzien: kleine stappen vandaag, zorgen voor grote veranderingen morgen. Hobbels zijn er om te overwinnen en grenzen zijn er om te verleggen. Zolang de eindbestemming maar helder is. Elho is vastbesloten om de rol als leider in duurzaamheid te blijven vervullen en hiermee anderen te inspireren om soortgelijke initiatieven te ondernemen.