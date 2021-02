elho verkrijgt certificering als B Corporation

Na het doorlopen van een streng assessment is de elho groep onderscheiden met de B Corporation-certificering. Gecertificeerde B Corporations™ zijn bedrijven met een winstoogmerk die de kracht van het bedrijfsleven gebruiken om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. Ze voldoen aan de hoogste geverifieerde normen voor sociale en ecologische prestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. Deze B Corp-status brengt een expliciete verantwoordelijkheid met zich mee: de wereld leefbaar, gezond en veilig houden voor toekomstige generaties.

“Goed doen zit al jaren in het DNA van elho. De elho groep voelt een sterke verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze totale wereldwijde supply chain met de natuur en mensen in onze gedachten. Daarom wilden we graag een Certified B Corporation worden”, aldus Olaf Elderenbosch, CEO van de elho groep. “Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om te blijven ontwikkelen en bij te dragen aan een groenere wereld en zoveel mogelijk mensen te verbinden met de natuur.”

Bij elho draait 100% van het productieproces op eigen windenergie en in 2020 is 8 miljoen kilo gerecycled plastic afval omgezet in design bloempotten. De elho groep is continu bezig met het verbeteren van de productietechnieken en onderzoekt alle mogelijkheden om de volledige collectie van 100% gerecycled plastic te kunnen produceren. Met de ambitie om een 100% circulair bedrijf te worden, en een streven naar nul CO2-uitstoot.

“We vinden het geweldig dat steeds meer mensen het liefst werken voor bedrijven, zoals elho, die zinvol zijn, echt impact maken en bijdragen aan een betere wereld”, aldus Engeline Brekelmans, HR-manager bij elho.

Elho is ongelooflijk trots om een Certified B Corp Corporation te zijn en zet zich in om zoveel mogelijk mensen te blijven inspireren om zich te omringen met de natuur, want de natuur maakt mensen gelukkiger, gezonder en energieker. Omdat de natuur zo belangrijk is voor elho, ontwikkelt en produceert het bedrijf alle mooie designpotten op een gewetensvolle en duurzame manier.