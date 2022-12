Voor het eerst heeft BAM Infra Nederland een emissieloze grote asfaltset ingezet. Zij heeft de set ingezet in Nunspeet. Deze complete materieelset om te asfalteren bestaat uit een elektrische wals, elektrische asfaltspreidmachine, elektrische tandemtrilwals, elektrische kleine wals, hybride kleefauto en een elektrische keet. Op jaarbasis bespaart BAM hiermee ruim 200.000 kilogram CO₂ en zo’n 250.000 gram stikstofoxide. Zij levert met deze asfaltset een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van haar opdrachtgevers door schoner te bouwen. BAM heeft hiermee haar in 2018 aangekondigde streven behaald om eind 2022 een emissieloze grote asfaltset op de weg te hebben staan.

Drie nieuwe bouwmachines maken asfaltset compleet

De elektrische keet (december 2018), elektrische wals (april 2020) en elektrische asfaltspreidmachine (januari 2022) zette BAM al in tijdens asfalteerwerkzaamheden. Door toevoeging van de elektrische tandemtrilwals, elektrische kleine wals en hybride kleefauto is de emissieloze grote asfaltset compleet. En kan BAM vanaf nu volledig emissieloos asfalteren op snelwegen, provinciale wegen en ook binnenstedelijk.

Minder CO2- en stikstofuitstoot in de bouw

De inzet van de emissieloze grote asfaltset zorgt voor een besparing van zo’n 275 tot 200 liter diesel per dag. Dit komt neer op een reductie van ruim 200.000 kilogram CO₂ en ruim 250.000 gram stikstofoxide op jaarbasis. Naast de emissievoordelen maken de duurzame bouwmachines ook nog eens aanzienlijk minder geluid dan de huidige machines.

Primeur voor tandemtrilwals en kleefauto

Bijzonder in de emissieloze asfaltset zijn de tendemtrilwals en de hybride kleefauto. Samen met New Electric is het BAM gelukt om de eerste tandemtrilwals (DV 70-NE) in de 8 ton klasse als elektrische versie te ontwikkelen. Ook de hybride kleefauto (Scania PHEV) is als hybride versie de eerste in haar soort. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door een samenwerking van BAM met Burtec.

Duurzaamheid als strategische pijler

Duurzaamheid is één van de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, naast digitalisering en industrialisatie. BAM wil hierin haar toonaangevende positie uitbouwen. Daarom zoekt zij continu naar mogelijkheden om een positieve milieu-impact te maken op de omgeving en te bouwen aan een mooier Nederland. Door het verduurzamen van materieel en door te zoeken naar mogelijkheden om materialen te hergebruiken of grondstoffen te vervangen door duurzamer alternatieven. Dit doet BAM samen met partners en opdrachtgevers om niet alleen haar eigen werk, maar de hele keten te verduurzamen. Met nu een complete emissieloze asfaltset, streeft BAM ernaar om volgend jaar een volledig asfaltwerk emissieloos uit te voeren inclusief frezen, transport en laagtemperatuur asfalt.