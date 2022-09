Het is BAM Infra Nederland samen met Koninklijke van Twist gelukt een op diesel aangedreven asfaltspreidmachine om te bouwen naar een machine met een waterstofverbrandingsmotor. De motor stoot nagenoeg geen stikstofoxide uit. En bespaart op jaarbasis zo’n 80.420 kilogram CO₂.

Nagenoeg geen uitstoot van stikstofoxide

De asfaltspreidmachine is de eerste machine in de bouw die op een waterstofverbrandingsmotor rijdt. De inzet van deze asfaltspreidmachine zorgt voor een besparing van zo’n 150 liter diesel per draaidag van acht uur. Dit komt neer op een reductie van ruim 80.420 kilogram CO₂ en nagenoeg geen uitstoot van stikstofoxide op jaarbasis. De waterstoftank kan in 10 tot 15 minuten worden bijgevuld.

Ook geschikt voor lage kwaliteit waterstof

Veelal wordt voor waterstof een brandstofcel toegepast. BAM en Van Twist hebben gebruikgemaakt van een waterstofverbrandingsmotor. In tegenstelling tot de brandstofcel is voor een waterstofverbrandingsmotor de kwaliteit van waterstof niet belangrijk. Deze asfaltspreidmachine kan daardoor ook draaien op elke kwaliteit waterstof. Hierdoor kan er bespaard worden op de reiniging tijdens de productie van waterstof en bestaat er de mogelijkheid reststromen waterstof te gebruiken als brandstof.

Duurzame oplossingen

Duurzaamheid is één van de centrale thema’s in de strategie van BAM. Met deze nieuwe machine wil BAM een bijdrage leveren aan het reduceren van stikstofuitstoot in Nederland. BAM kijkt continu naar mogelijkheden voor een positieve milieu-impact. Daarom realiseert BAM samen met haar opdrachtgevers en partners duurzaamheidsdoelstellingen door creatieve en innovatieve oplossingen te bieden.