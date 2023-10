BAM Infra Nederland gaat de busstalling van het OV-bureau Groningen Drenthe uitbreiden. Door deze uitbreiding kan het OV-bureau nog eens 160 elektrische bussen extra stallen en opladen aan de Peizerweg in Groningen. Om de uitbreiding van de stalling te realiseren, sloopt BAM het gebouw dat nu op de locatie staat. Bijzonder is dat ze vervolgens alle vrijkomende materialen hergebruikt. Het slopen start op 1 november. Naar verwachting levert BAM de uitgebreide busstalling in de tweede helft van 2024 op.

Circulair bouwen

Voor de sloop van het gebouw, de voormalig sociale werkplaats Iederz aan de Peizerweg, werkt BAM samen met partner Vlasman. Zij is specialist in slopen met maximaal hergebruik. Alle materialen die vrijkomen bij de sloop, past BAM zoveel mogelijk weer toe bij de realisatie van de uitbreiding van de busstalling. De overige materialen worden hergebruikt in de regio. De verontreinigde materialen, 1 procent van het totaal, verwijdert zij uit de keten.

Busstalling bijna twee keer zo groot

Naast het slopen van het gebouw zijn asfalt, riolering, straatwerk, terreininrichting en laadvoorzieningen de belangrijkste werkzaamheden die BAM uitvoert. Met de uitbreiding wordt het terrein van de busstalling bijna twee keer zo groot en krijgt het een oppervlakte van ruim 31.000 vierkante meter. Het OV-bureau Groningen Drenthe kan hierdoor over iets meer dan een jaar 160 elektrische bussen extra stallen en opladen op de locatie. In totaal heeft het OV-bureau dan ruim 320 batterij-elektrische bussen en 30 waterstof-elektrische bussen rondrijden. Hierdoor is het busvervoer dan vrijwel geheel uitstootvrij.

Circulaire ambities BAM

Duurzaamheid is naast digitalisering en industrialisatie één van de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Vanaf 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen binnen haar projecten zijn gehalveerd. Vanuit de ambitie om de meeste circulaire bouwonderneming te zijn, gaat BAM Infra Nederland samenwerkingen aan om haar duurzaamheidsambities te realiseren. Zij wil laten zien dat het anders kan en moet. Om zo de aarde op de juiste manier door te geven aan de volgende generaties. Voor een mooier Nederland.