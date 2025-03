Ayvens, de grootste leasemaatschappij van Nederland, stelt dat de totale kosten van de aanschaf en het gebruik van elektrische bedrijfswagens dit jaar voor het eerst goedkoper uitvallen dan de vertrouwde brandstofvariant. Ayvens maakte voor verschillende merken en modellen een berekening waarin onder andere de catalogusprijzen van de fabrikant en de veranderende BPM en wegenbelasting zijn meegenomen. Het prijsvoordeel voor elektrische bedrijfswagens is goed nieuws voor ondernemers die vaak in de binnensteden moeten zijn, zoals die uit de techniek en bouw.

Vanaf begin dit jaar hebben inmiddels 15 gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. Dit betekent dat nieuwe bestelbussen en vrachtwagens met een fossiele verbrandingsmotor niet meer welkom zijn in stadscentra. Ook al geldt er een overgangsperiode en worden rijdende bedrijfswagens met Euroklasse 5 en 6 nog tijdelijk toegelaten, nieuwe bestelbusjes en vrachtwagens, die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om deze zones in te komen. “Door de introductie van zero-emissie zones zien we dat inmiddels 60 procent van de bedrijfswagen-aanvragen voor elektrisch aangedreven voertuigen zijn. Toch zijn veel ondernemers nog verknocht aan diesel, vooral omdat ze denken dat het goedkoper is. Daarin hadden ze tot vorig jaar gelijk, maar voor dit jaar en ook voor 2026 ziet het er heel anders uit”, zegt Roy Driessen, Sector Director Bedrijfswagen bij Ayvens.

Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met deze ontwikkeling. “Voor veel installateurs is het duur en tijdrovend om de binnensteden in te komen. Dat elektrische bedrijfswagens dit jaar ten opzichte van bedrijfswagens op brandstof goedkoper in gebruik zijn geworden, is een positieve ontwikkeling. Op elektrische bestelauto’s is geen BPM van toepassing. Dat moet ook in de toekomst zo blijven, anders wordt de elektrische variant op termijn weer duurder dan die op brandstof.”

Directeur Marketing Paul van Dorp van technisch dienstverlener Van Dorp, met 1.600 medewerkers en 1.000 voertuigen in Nederland, beaamt dit. “Als familiebedrijf vinden we duurzaam ondernemen belangrijk en we hebben al vroeg geïnvesteerd in een elektrisch wagenpark. Door de invoering van de emissievrije zones is dit in een stroomversnelling geraakt. Maar er is een grote groep collega’s die de stap nog moet maken. Een mooiere stimulans als deze is er volgens mij niet.”

Elektrisch rijden goedkoper ondanks wegvallen belangrijke subsidie

Belastingen en subsidies hebben een belangrijke invloed op het kostenplaatje van bedrijfswagens. Vanaf dit jaar is de SEBA-subsidie komen te vervallen. Hiermee kon maximaal € 5.000 subsidie verleend worden op een bestelde elektrische bedrijfswagen. Daarnaast betalen ondernemers vanaf dit jaar ook wegenbelasting, waarbij er dit jaar nog een korting geldt van 75 procent. Deze korting komt in 2026 te vervallen en vanaf dan betalen ondernemers het volledige tarief.

Voorbeeldberekeningen totale kosten bedrijfswagens in aanschaf en gebruik diesel versus elektrisch in 2025 en 2026:

Deze berekeningen zijn gebaseerd op 30.000 kilometer per jaar, 60 maanden looptijd en een WLTP-verbruik zoals opgegeven door de fabrikant.

BPM heeft grote invloed op de totale kosten