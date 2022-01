Ekoplaza lanceert klimaatpositieve beweging en verwelkomt binnen 1 week 10.000e Ekovriend

In ruim een week tijd na de lancering van haar nieuwe beloningsprogramma verwelkomt Ekoplaza haar 10.000e Ekovriend: ecologisch (dans)pedagoog Sanne Tuijl en dochter Aurelia. Met dit programma wil Ekoplaza het deel van de consumenten dat zich steeds bewuster wordt van de impact van hun consumptiepatroon op hun eigen gezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat belonen voor gezondere en groenere keuzes. Erik Does, CEO Ekoplaza: “Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat mensen veel waarde hechten aan een gezond milieu, natuur en duurzaamheid. Met dit beloningsprogramma spelen we in op die positieve houding die veel mensen hebben en op wat ze zelf al willen doen. Dit beloningsprogramma gaan we dan ook het komend jaar verder uitbouwen tot een echte klimaatpositieve beweging van Ekovrienden – boeren, winkels en consumenten – waarmee we hen laten zien dat zij niet alleen staan in hun ambitie.”

Zorgen om de effecten van de gezondheids- en klimaatcrisis maken consumenten de laatste jaren steeds bewuster van de impact van hun aankoopgedrag. Met als resultaat dat ze steeds hogere eisen stellen aan de wijze waarop voedsel geproduceerd, hoe het verpakt wordt, hoe boeren betaald worden voor de zorg voor hun stukje van de aarde en hoe dieren behandeld worden. Erik Does: “Onderzoek wijst uit dat retailers en merken die duurzaamheid omarmen en de consumenten positieve keuzes bieden, relevanter zijn dan ooit. In antwoord op de zorgen van al deze mensen in Nederland lanceren we de beweging Ekovrienden, die wij hebben gekoppeld aan een beloningsprogramma, waarmee wij consumenten praktische handvatten bieden om te investeren in een gezondere wereld voor de generaties na ons. Zo worden ze niet alleen beloond voor de groenere en gezondere keuzes die ze maken, maar kunnen zij de punten die zij verdienen ook doneren aan boerin Pipie Smits van Oyen van biologisch landbouwbedrijf De Koekoek. Elk gedoneerd punt levert 1m3 biodiversiteit op.”

Investeren in m3 biodiversiteit

De ontvangen donaties in de vorm van Eko-punten investeren de boeren van de Koekkoek in agroforestry-projecten die hun land en dieren weerbaarder moeten maken. In biologische landbouw draait immers alles om de preventie van ziektes. Pipie Smits van Oyen: “Op ons landgoed de Koekoek in de Biesbosch, hebben wij een gemengd biologisch bedrijf met varkens en zoogkoeien. Dat betekent dat de kalfjes zes tot acht maanden bij hun moeder blijven. Daarnaast verbouwen we onder meer koolraap, twee kleuren pompoen en vier kleuren wortelen, rammenas en drie kleuren bieten. Met de donaties van Ekovrienden, willen we dit jaar het aantal vogelakkers uitbreiden en een notenbos aanleggen. De walnotenbomen, die bestemd zijn voor de productie wisselen we af met beuken, kastanjes en eiken, waar onze scharrelende varkens naast lekkere hapjes ook bescherming vinden tegen zon en regen.”

‘Ik ga het op school vertellen’



10.000e Ekovriend Sanne Tuijl: “Wat een eer dat Aurelia en ik vandaag 10.000e Ekovriend zijn geworden. En wat een fijne gedachte dat we al met zoveel mensen zijn. Als ecologisch pedagoog en voormalig danseres maak ik heel bewuste keuzes in alles wat ik doe en eet. Zeker nu mijn kinderen groter worden, hebben we aan tafel steeds meer gesprekken over de opwarming van de aarde en het vreselijke leven van de dieren in de bio-industrie.” Dochter Aurelia: “Denk je dat ik een keer langs mag komen op de boerderij van Pipie? Kalfjes zijn mijn lievelingsdieren en ik wil graag op school vertellen dat wij helpen om de koeien en varkens een nog leuker leven te geven.”

Radicale transparantie en positieve waardering als missie



Erik Does: “Met de uitrol van ons ecologische omnichannel-systeem afgelopen week, hebben we een stevig fundament gelegd voor radicale transparantie voor consumenten. Of ze nou kiezen om vitaler te worden, gifvrij, vegetarisch of vegan te leven, hun CO2- of plastic-voetafdruk drastisch te verlagen of voortaan kiezen voor meer seizoensgebonden en lokale producten. En dat fundament gaan we stapje voor stapje verder uitbouwen dit jaar. De samenwerking tussen de Ekovrienden, de Ekoplazawinkels en de Koekkoek is een proeftuin, waar wij veel van verwachten te leren. Onze ambitie is echter om dit jaar in samenwerking met meer bioboeren agroforestry-projecten in heel Nederland te starten, zodat Ekovrienden in de toekomst kunnen investeren in lokale projecten in hun buurt. Tegelijkertijd onderzoeken we ook samenwerking met andere klimaatpositieve initiatieven. Positieve waardering en transparantie vormen daarin onze leidraad.”