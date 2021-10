Ekoplaza kiest voor 100% circulaire werkkleding

Goodfuture kreeg de eer om alle ruim 1000 medewerkers van Ekoplaza op duurzame wijze in het nieuw te steken. Het resultaat is een prachtig, special made bedrijfskledingpakket uit biologisch katoen.

“Medewerkers zijn zeer enthousiast over de uitstraling, duurzame samenstelling en het draagcomfort van de kleding”, vertelt Formulemanager Sandra Wijnia van Ekoplaza.

Het duurzame bedrijfskledingpakket werd speciaal ontworpen voor de biologische supermarktketen Ekoplaza. Het omvat onder meer een modern schort, een comfortabel sweatvest en een stijlvolle polo, met lange of korte mouw. Elk item is gemaakt van 100% biologisch katoen. Bovendien is de kleding gemaakt in fabrieken, die een 9,6 scoren bij de Fair Wear Foundation. Dit vertaalt zich onder andere in een eerlijk loon voor de arbeiders.

Om het verhaal rond te maken, neemt producent Schijvens afgedragen kleding retour en zet de grondstoffen hieruit om in nieuwe circulaire bedrijfskleding. Hiermee wordt vervuiling en verspilling tegengegaan op het gebied van CO 2 uitstoot, water- en energieverbruik.

Door te kiezen voor dit 100% circulaire bedrijfskledingpakket zet Ekoplaza haar missie om de wereld gezonder, groener en leuker te maken nog meer kracht bij.