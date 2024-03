Vandaag lanceert EIT InnoEnergy, de leidende innovatiemotor voor duurzame energie, Repono, een pan-Europees bedrijf dat zich richt op het bezit en beheer van grote energie opslagsystemen (ESS). Door een holistische portfolio-benadering, die gerepliceerd kan worden in alle regio’s, zal Repono in staat zijn de manier waarop deze systemen in heel Europa ingezet worden te standaardiseren en te versnellen, het risico op stroomstoringen te beteugelen, energieprijzen af te vlakken en een gebalanceerde 24/7 schone energievoorziening mogelijk te maken. Naast EIT InnoEnergy, zijn onder andere Schneider Electric Ventures, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall, Boryszew Group en NTM GmbH vroege financiers van Repono. Met voldoende financiering voor de eerste bedrijfsjaren, streeft Repono ernaar een aandeel van 10% te veroveren van de verwachte 1-terawatt hour (TWh) Europese markt in 2030*.

Om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% terug te dringen, heeft de Europese Commissie de minimale nationale doelen voor het aandeel van hernieuwbare energie in 2030 op 42,5% gezet. De toegenomen elektrificatie, gecombineerd met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen, vereist een snelle uitrol van oplossingen voor grootschalige energieopslag.

Rasmus Bergstrom, CEO van Repono, vertelde: ”Het elektriciteitssysteem en netwerk van Europa zijn gebouwd voor een gelijkmatige feed-in van afroepbare energiebronnen, niet voor de massale toevloed van gedecentraliseerde en fluctuerende hernieuwbare energiebronnen. Vandaar dat de krachtige Europese verschuiving weg van kolen, olie en gas onze lang bestaande energie infrastructuur onder enorme druk plaatst, wat leidt tot veelvuldige beperking van goedkope, schone energie tot ongrijpbare en onnodige hoge prijzen en stroomstoringen. Dit zet de rem op de energietransitie in het algemeen terwijl wij, als gemeenschap, alles hebben behalve de luxe van tijd. Dit is precies waar Repono een belangrijke rol kan spelen.’

Repono kan op drie gebieden bijdragen aan het oplossen van de geschetste uitdagingen. Allereerst zal het de opslagcapaciteiten strategisch beheren door middel van korte termijn spotmarkten. Repono zal de marktschommelingen goed in de gaten houden waardoor het op het juiste moment zal kunnen kopen, laden, verkopen en ontladen met het doel overproductie te verplaatsen naar periodes van overvraag. Daarnaast zullen de balanceringsdiensten van Repono cruciaal zijn om netwerkstabiliteit te behouden en grootschalige stroomuitval te voorkomen. Tot slot zal Repono bijdragen aan het veiligstellen van een betrouwbare, 24/7 koolstofvrije elektriciteitsvoorziening, door energieopslag te integreren in stroomafnameovereenkomsten (PPA’s) tussen grote onafhankelijke energieproducenten en industriële bedrijven.

Jacob Ruiter, CEO van EIT InnoEnergy in de Benelux voegde hieraan toe: ”Het debuut van Repono laat wederom zien hoe vastberaden EIT InnoEnergy is om een leidende rol te nemen in de energietransitie. Vanaf de eerste dag zal Repono deel uitmaken van ’s werelds grootste energie ecosysteem van meer dan 1200 partners uit het bedrijfsleven, de financiële wereld en de onderzoeks- en academische wereld en toegang hebben tot meer dan 46 investeringen in de energieopslagsector en meer dan 800 leden van de European Battery Alliance. Deze unieke startomstandigheden zullen het risico van de activiteiten van Repono enorm verminderen en het bedrijf in staat stellen snel projecten in heel Europa te repliceren en zo bij te dragen aan het versnellen van de energie- en industriële transitie.

Na de overname van BatteryLoop, heeft Repono al energieopslagsystemen in gebruik in Scandinavië en heeft het een team van 25 hooggekwalificeerde werknemers in dienst.