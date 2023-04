SPIE Nederland werkt mee aan de eerste Nederlandse modulaire fabriek die rioolslib omzet in biobrandstof. Tijdens Maintenance NEXT, dé technologie- en onderhoudsbeurs van de Benelux, hebben SPIE en C-Green vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om zo’n fabriek te realiseren. De innovatieve installatie – ontwikkeld door C-Green – zet natte biomassa (slib) op energiezuinige wijze om tot het droge product hydrochar. Bij het productieproces wordt van vijf kilo slib één kilo hydrochar gemaakt. Dit organische en milieuvriendelijke eindproduct is geschikt als biobrandstof en bodemverbeteraar.

Bij het afbraakproces van het bijproduct slib ontstaat normaal methaangas dat 30 tot 40 keer schadelijker is voor het klimaat dan koolstofdioxide. Het verzamelen en transporteren van – natte – slib gaat bovendien gepaard met hoge kosten. De fabriek biedt een goede oplossing voor deze milieubelastende verwerking. Door slib om te zetten in droge stof ontstaat er geen methaangas. Bovendien gaat het volume sterk omlaag, waardoor de transporten efficienter, goedkoper en milieuvriendelijker worden.

De compacte fabriek, bestaande uit kant en klare modules, kan worden geplaatst bij bijvoorbeeld een afvalwaterzuiveringsinstallatie of pulpfabriek en kan 25.000 ton slib per jaar omzetten. Opslag van het product en de verwerking van de afvalstroom gebeurt op locatie.

Pilot-installatie

De komende maanden test REYM Rotterdam, een van de grootste afvalverwerkingsbedrijven van Nederland, een pilot-installatie. iTanks, het kennis- en innovatieplatform voor de havengerelateerde industrie, bracht REYM, C-Green, SPIE en InnoEnergy (InnoEnergy is investeerder en aandeelhouder van C-Green) bij elkaar.

SPIE is de partij die haar expertise op het gebied van machinebouw inzet om de installatie van C-Green in Nederland te maken. Jacco Saaman, directeur Business Development en Innovatie: “De intentie is natuurlijk dat wij dan ook de installatie en het beheer en onderhoud voor onze rekening nemen.”

Na de zomer zullen de resultaten bekend zijn en weten we of deze eerste unieke fabriek in Nederland zal worden gebouwd.