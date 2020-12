Eind aan tijdperk vervuilende kledinghangers met een duurzame variant

Het is geen nieuws: de mode-industrie loopt niet bepaald voorop in verduurzaming. Meer dan 35 miljard kledinghangers worden jaarlijks weggegooid. Een deel is van hout, dat aangeplant en gekweekt moet worden. Het overgrote deel van deze hangers is van kunststof. Hooks Creative heeft nu een fantastisch alternatief ontwikkeld: de eerste 100% duurzame kledinghanger.

De lange weg van recycling

Het is dus tijd voor verandering. Tijd voor een serieus alternatief. Natuurlijk, we kunnen gerecycled kunststof gebruiken. En vervolgens de grondstoffen van gebruikte kledinghangers weer hergebruiken. Dat is een lange, intensieve weg. De fashion branche moet de gebruikte hangers bewaren. De hangers moeten afgevoerd worden. Het metaal van de haak en het kunststof moet de industrie scheiden, reinigen en klaar maken voor hergebruik. De harde realiteit: het overgrote deel van deze gerecyclede hangers en grondstoffen belandt alsnog bij de vuilnis.

De magie van biologisch restmateriaal

Het is dus tijd om verder te kijken dan kunststof. En daar heeft Hooks Creative nu een fantastische oplossing voor ontwikkeld; de eerste 100% duurzame kledinghanger. Want deze kledinghanger is 100% gemaakt van volledig biologisch afbreekbare restproducten. Natuurlijke materialen die normaal gesproken bij het afval belanden, en gewoon door de natuur worden afgebroken. Bijvoorbeeld koffieresidu, wat achterblijft bij de productie van koffie. Maar ook bananenbladeren, of aardappelzetmeel dat overblijft na het verwerken van aardappels. En zo zijn we met nog meer reststoffen bezig die zich uitstekend laten verwerken tot kledinghanger. Inclusief haak: de volledige hanger is zo 100% gemaakt van biologisch afbreekbaar, natuurlijk restmateriaal.

De klant kiest materiaal en vorm

Klanten die kiezen voor de duurzame kledinghanger kunnen zelf bepalen welk restproduct ze willen gebruiken. Bijvoorbeeld een restproduct dat lokaal verkregen wordt. Dat scheelt ook nog eens op de ecologische footprint van transport. “Er kan een streep door de gigantische Co2 uitstoot door zeevracht vanuit Azië. Hiermee is de duurzame kledinghanger gedurende zijn gehele levensduur Co2 neutraal.“ bevestigd CEO Arjan Kaan. En: de klant kan samen met Hooks Creative de vorm van de kledinghanger ontwikkelen. Dankzij het productieproces zijn oneindig veel variaties mogelijk, inclusief de gewenste branding of boodschap van de klant. Met uiteraard als belangrijkste boodschap dat de klant met de duurzame kledinghanger een positieve bijdrage levert aan een betere, schonere wereld. En dat voor een aantrekkelijke prijs: de duurzame kledinghanger is vele malen goedkoper dan een houten kledinghanger en niet veel duurder dan een reguliere kunststof hanger.

Laten we samen overstappen

Hooks Creative kan nog steeds kunststof kledinghangers produceren, in alle vormen en maten. We kunnen ook hangers maken van gerecycled kunststof, als de klant dat wenst. “Maar als het aan ons lag, stapten we vandaag nog volledig over op duurzame kledinghangers. Met de introductie van de duurzame kledinghanger kondigen wij een heel nieuw tijdperk aan. Samen met de fashionbranche kunnen wij de industrie constructief verduurzamen” vervolgt Kaan. Want we willen en moeten kijken hoe we deze wereld achterlaten. We moeten naar slimmere en duurzame producten kijken. We moeten verder kijken dan kunststof.