Fish Tales heeft een nieuwe aandeelhouder en collega: impactondernemer Henk Jan Beltman. De voormalig Chief Chocolate Officer van Tony’s Chocolonely stapt in bij Fish Tales om een wereldwijde Seafood Revolution te starten. Het doel: duurzame vis binnen vijf jaar de norm in het schap. Binnen en buiten Europa.

Vis en de wildernis

Ruim drie miljard mensen zijn elke dag geheel of gedeeltelijk afhankelijk van vis, het is het enige voedsel dat nog uit de wildernis komt. Met 4,5 miljoen boten en bootjes vissen we elk jaar tussen de 80 en 85 miljoen ton vis uit de zee. Er gaat veel mis. Bijvangst gaat overboord als afval, en er is allerlei onverantwoorde overbevissing. Impactonderneming Fish Tales laat zien dat het anders kan. Het merk geeft aandacht en een plek op het schap aan duurzame visserijgemeenschappen, sluit geen compromissen en voert actie voor gezonde oceanen. Fish Tales is een succes in Nederland, en de beste manier om meer impact te maken is groei. Eerst in Europa en Noord-Amerika, daarna ook daarbuiten.

DNA

Tony’s Chocolonely bewijst al een aantal jaar dat het mogelijk is om een probleem aan te pakken dat groter is dan je eigen bedrijf. Onder leiding van Henk Jan Beltman vormde Tony’s Chocolonely zich tot een sterk merk met gewilde producten en een gezonde omzet. Ruim twintig andere merken sloten zich via Tony’s Open Chain aan bij de missie naar een slaafvrije cacao-industrie. Tony’s Open Chain heeft ruim 40.000 boeren aangesloten, en kinderarbeid en ontbossing zijn zo goed als verdwenen in de Tony’s keten. Tony’s chocolade wordt in meer dan 30 landen verkocht en de druk op Big Choco wordt steeds groter om ook verantwoordelijkheid te nemen.

Vijf jaar

Fish Tales oprichter Bart van Olphen: ‘duurzame vis moet heel snel de standaard worden. Niet alleen in Nederland en Europa, maar overal in de wereld. We zijn met wereldberoemde chefs, vissers en viskenners in gesprek om een Seafood Revolution te starten. Ik ben erg blij met de komst van Henk Jan. Die begrijpt dat ondernemen vooruitgaan is, zonder je teveel aan te trekken van hoe anderen het doen. Dat zit ook heel erg in Fish Tales.’

Henk Jan Beltman: ‘Ik word altijd enthousiast als iemand me vertelt dat ie de wereld een beetje mooier wil maken. De gezondheid van de oceanen is cruciaal belangrijk. Duurzame vis en gelukkige vissers is het fundament van Fish Tales. Vis is de #1 voedselbron voor meer dan drie miljard mensen. De vismarkt staat aan de vooravond van iets heel erg groots en ik ga mijn stinkende best doen om daar een bijdrage aan te leveren.’

Henk Jan wordt geen papieren collega bij Fish Tales, hij is meewerkend aandeelhouder en gaat actief aan de slag. Hij is al begonnen.