Efteling wil met 14.300 zonnepanelen op de parkeerplaats energie voor het park opwekken

De Efteling heeft onlangs een vergunningsaanvraag ingediend voor het overkappen van een van de parkeerplaatsen. De overkapping moet parkeercomfort opleveren voor gasten. Daarnaast wil de Efteling 14.300 zonnepanelen op de overkapping leggen. Een flinke stap in de ambitie van de Efteling om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

De overkapping van circa 23.000m2 moet geplaatst worden op parkeerplaats M, het parkeerterrein dat het minst dichtbij de hoofdentree ligt. Onder de overkapping kunnen 1346 auto’s parkeren. “Het is wel zo fijn om juist de gasten die wat verder moeten lopen, het extra parkeercomfort te bieden,” aldus Wyke Smit, manager Bestuurlijke Zaken bij de Efteling. “Zij hoeven in elk geval niet te krabben in de winter en rijden terug in een koelere auto op warme zomerdagen.”

Op de overkapping wil de Efteling maar liefst 14.300 zonnepanelen plaatsen. Hiermee kunnen zij een substantieel deel van de eigen energie opwekken. En dat levert een zeer belangrijke bijdrage aan de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. De Efteling hoopt dan ook dit volgend jaar te kunnen realiseren.

Over de klimaatneutrale ambitie van de Efteling

Duurzaamheid, of eigenlijk de zorg voor de leefomgeving, is een vertrouwd begrip voor de Efteling. Het is onderdeel van ons DNA, onze roots. Aan de wieg van de Efteling staat namelijk Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1952 het Sprookjesbos opende. En nog altijd is deze stichting de enige

aandeelhouder van de Efteling, de hoeder van het sprookje en de bewaker van het erfgoed.

Ons doel is door de jaren heen vrijwel onveranderd gebleven: de Efteling is dé plek om een bijzondere tijd te beleven in een natuurlijke omgeving en te ontsnappen aan het leven van alledag. Om dit ook in de toekomst mogelijk te houden, hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een van onze ambities is dan ook om klimaatneutraal te zijn in 2030. Dit doen we door zelf energie op te wekken en daarnaast energie te besparen. Door afval goed in te zamelen en te hergebruiken, maar ook de hoeveelheid afval te verminderen. Door het makkelijk te maken om op een energiezuinige manier naar ons park te komen. En vooral door keuzes te maken die passen in de groene omgeving die we zo koesteren en waar we trots op zijn.