Internationaal vastgoedontwikkelaar Panattoni weet de netcongestie te trotseren met de bouw van een multifunctioneel bedrijvenpark in het Zeeuwse Sas van Gent. Morgen gaat de schop in de grond voor het tweede en laatste gebouw op Panattoni Park Sas van Gent, dat met een energiezekerheid van ruim 10 megawatt een bijzondere prestatie is.

‘Het bedrijvencomplex is volledig elektrisch en gasvrij. We hebben contractueel 3,5 megawatt vastgelegd met onze netbeheerder. Daarnaast worden de daken voorzien van zonnepanelen met de mogelijkheid om uit te breiden. Bij maximale benutting kan het zonnepark op de daken tot ongeveer 7 megawatt extra piekvermogen leveren. Bovenop de 3,5 megawatt netaansluiting. Dat is in de huidige Nederlandse markt uitzonderlijk en maakt het park geschikt voor zowel uiteenlopende bedrijven. Ook voor de meer energie-intensieve maakindustrie’, stelt Jeroen Gerritsen, algemeen directeur van Panattoni België en Nederland.

‘Bovendien is contractueel vastgelegd dat teruglevering aan het net mogelijk is. Daarmee ontstaat een energiehub waarin het park niet alleen verbruikt, maar ook bijdraagt aan de duurzame decentrale opwekking van energie voor de regio’.

Voldoet aan strengste duurzaamheidsnormen

Met de uitbreiding biedt Panattoni Park Sas van Gent straks zo’n 56.000 m² bedrijfsruimte met een gunstige ligging aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het park zal bestaan uit twee gebouwen met een omvang van 34.000m2 en 22.000 m2. Beide gebouwen zijn ontworpen conform BREEAM-NL Excellent. De oplevering door aannemer Willy Naessens Nederland vindt gefaseerd plaats tussen half 2026 en begin 2027. Het park ligt in het North Sea Port-havengebied en heeft de mogelijkheid tot het aanleggen van een eigen laad- en loskade aan het kanaal met directe verbinding tot de Noordzee.

All-electric warehouse

Gerritsen: ‘Sas van Gent is een toonbeeld van de trend van all-electric warehouses. Warmtepompen, efficiënte LED-verlichting en laadinfrastructuur voor elektrische auto’s met de mogelijkheid deze op te schalen voor vrachtwagens en bestelwagens. De vermogensverdeling tussen beide gebouwen is flexibel. Het is bovendien mogelijk om stationaire batterijen te integreren. Dit maakt het park aantrekkelijk voor huurders die voor de lange termijn kiezen. Die niet geconfronteerd willen worden met knelpunten maar hun groeiambities kunnen waarmaken.’

Bijzonder van het project is dat het gebruik maakt van bestaande industriegrond. Eerder stond hier de vermaarde Glasfabriek Sas van Gent, een belangrijke werkgever voor de regio die in 2014 werd gesloten.

‘We moeten zorgvuldig omgaan met beschikbare ruimte’, vervolgt Gerritsen. ‘De herontwikkeling van brownfields is complex en kostbaar. Maar wel zeer waardevol omdat wij vervuilde en onbenutte industriegrond een nieuw leven geven, de bodemkwaliteit herstellen en gebruik maken van de bestaande infrastructuur’.

Over Panattoni Nederland

Panattoni werd 39 jaar geleden in de Verenigde Staten opgericht door Carl Panattoni en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste particuliere ontwikkelaars van industrieel en logistiek vastgoed wereldwijd. Het familiebedrijf heeft zich sinds de oprichting gestaag ontwikkeld: eerst in de Verenigde Staten en Canada, en later in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

Met inmiddels 70 kantoren in Noord-Amerika, India, Saoedi-Arabië en Europa is Panattoni sinds 2019 prominent actief op de Nederlandse markt. Naast de ontwikkeling van moderne multifunctionele bedrijfsgebouwen biedt Panattoni een breed scala aan aanvullende diensten, waaronder assetmanagement en property management.