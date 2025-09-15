Efteling en Coca-Cola in Nederland gaan samen aan de slag met een uniek waterproject in Noord-Brabant. Doel: het opvangen, vasthouden en filteren van grondwater. Met dit project wordt de capaciteit van drie bestaande vennen op het terrein van de Efteling flink uitgebreid. Deels door het waterpeil van de bestaande grote vijvers te verhogen, maar ook door één van de vijvers uit te breiden tot bijna drie keer de huidige grootte. Eerste onderzoeken en tests laten zien dat hiermee jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid water extra in de bodem kan infiltreren. Daarnaast kan deze natuurlijke wateropslag in droge zomers door de Efteling als buffer worden gebruikt waarmee de waterpartijen in het park op peil worden gehouden en beplanting beregend kan worden.

De afronding van het project staat gepland voor 2027, precies 75 jaar na de opening van de Efteling en 70 jaar na de vestiging van de Nederlandse Coca-Cola fabriek in Dongen.

Gedeelde verantwoordelijkheid



Zowel de Efteling als Coca-Cola in Nederland hebben diepe wortels in Brabant en voor beiden is het teruggeven van water aan de natuur van groot belang. Dit geldt ook voor de Provincie Noord-Brabant.

Stichting Natuurpark de Efteling staat aan de wieg van de oprichting van de Efteling. Het behoud van de natuurrijke omgeving is daarom belangrijk voor het attractiepark. Het is noodzakelijk om het gebied meer toekomstbestendig en zelfvoorzienend te maken voor toekomstige generaties.

Coca-Cola heeft de ambitie om al het water dat gebruikt wordt voor productie én als hoofdingrediënt van haar frisdranken terug te geven aan de natuur.

“Water is essentieel voor mensen, de natuur én onze producten,” zegt Jeroen van Vliet, Vice President bij Coca-Cola Europacific Partners Nederland. “We zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het stroomgebied waarin we beiden actief zijn, te beschermen. Met dit project brengen we onze langdurige samenwerking naar een nieuwe dimensie en zetten we een tastbare stap.”

Fons Jurgens, Algemeen Directeur van de Efteling, vult aan: “Al sinds de jaren 90 halen wij bijna geen grondwater op dankzij ons Klaterwater-systeem: een natuurlijke waterfilter dat gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Kaatsheuvel verder zuivert zodat het gebruikt kan worden voor het vullen van de waterpartijen. We weten inmiddels dat ons natuurlijke landschap, inclusief vijvers en plassen, van grote waarde is voor de beleving van onze bezoekers. Daarom willen we deze omgeving behouden én verrijken voor de komende generaties. Het is fantastisch dat we dat dankzij deze samenwerking kunnen doen!”

Provincie Noord-Brabant is enthousiast

De Provincie Noord-Brabant verwelkomt deze bijzondere samenwerking tussen de Efteling en Coca-Cola. “Duurzaam waterbeheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dit project laat zien hoe innovatieve oplossingen en lokale betrokkenheid hand in hand gaan”, zegt Saskia Boelema, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. “Door water op een natuurlijke manier op te vangen, vast te houden en te laten infilteren, dragen deze partijen concreet bij aan het herstel van de grondwaterbalans en aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit circulaire systeem vult niet alleen de grondwatervoorraad in Brabant aan, maar draagt nadrukkelijk ook bij aan onze provinciale ambitie om verdroging tegen te gaan. Wat mij betreft een inspirerend voorbeeld van krachtenbundeling. We zijn trots dat dit in onze provincie plaatsvindt en kijken uit naar de resultaten.”

Met hun gezamenlijke inzet willen de Efteling en Coca-Cola in Nederland bijdragen aan het behoud van de grondwaterbalans in de omgeving. Zij hopen te kunnen laten zien dat samenwerking kan bijdragen aan oplossingen voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering en waterschaarste. Niet als eindstation, maar als startpunt voor méér gezamenlijke actie.

Foto: Fons Jurgens (algemeen directeur van de Efteling) en Jeroen van Vliet (Vice President & Country Director bij Coca-Cola Europacific Partners Nederland)