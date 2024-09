Vandaag is ’s werelds eerste commerciële zeewierboerderij binnen een offshore windpark geopend. De North Sea Farm #1 ligt voor de Nederlandse kust en is vijf hectare in omvang. Het project heeft als doel de teelt van zeewier te testen en te verbeteren. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het potentieel van zeewierboerderijen om koolstof vast te leggen en op te slaan, om klimaatverandering tegen te gaan. North Sea Farm #1 wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van North Sea Farmers met onder meer Nederlandse en Europese kennisinstellingen. De boerderij wordt gefinancierd door het Right Now Climate Fund van Amazon, dat ook garant staat voor een jaar lang wetenschappelijk onderzoek op de boerderij. Het fonds is een wereldwijd initiatief van 100 miljoen dollar ter ondersteuning van klimaat en natuurbehoud.

North Sea Farm #1 ligt binnen het ‘Hollandse Kust Zuid’ (HKZ) windmolenpark, ongeveer 22 kilometer van de kust van Scheveningen in de Noordzee, en produceert in het eerste jaar zo’n 6.000 kilogram zeewier. Het zeewier kan gebruikt worden voor een breed scala aan producten waaronder kleding, voedsel en cosmetica. North Sea Farm #1 kan daarbij dienen als een blauwdruk voor zeewierteelt in offshore windparken wereldwijd.

Eef Brouwers, algemeen directeur van NSF, vult aan: “North Sea Farm #1 ligt tussen windturbines. Op deze manier kan zeewierteelt in de toekomst verder worden uitgebreid in de toch al drukke Noordzee. Als de zeewierteelt deze groeislag zou maken naar de volledige capaciteit van 1 miljoen hectare, kan dit potentieel miljoenen tonnen C02 per jaar afvangen.”

“Dit project speelt een belangrijke rol in de bredere duurzaamheidsambities van Amazon. We verkennen en ondersteunen allerlei manieren om biodiversiteit te herstellen en klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Roeland Donker, Country Manager bij Amazon Nederland. “Er valt nog zoveel te ontdekken en te leren van zeewierteelt en CO2-vastlegging in onze oceanen. Het feit dat we hierin een rol kunnen spelen, door onderzoek van North Sea Farmers en hun partners te ondersteunen, is ontzettend betekenisvol.”

Felix Leinemann, hoofd Unit MARE.A.2 Blue Economy Sectors, Aquaculture & Maritime Spatial Planning bij de Europese Commissie, licht toe: “De teelt van zeewier kan een bijdrage leveren aan de doelen van de EU op het gebied van CO2-vermindering, circulariteit, biodiversiteit, de bescherming van ecosystemen en de ontwikkeling van milieuoplossingen. Dit is in lijn met het EU Algae Initiative van de Europese Commissie. Dit project toont de impact van grootschalige zeewierteelt binnen een offshore windmolenpark. Wij hopen te bewijzen dat het gebruik van de beperkte ruimte op zee niet alleen een idee is, maar een realiteit en uiteindelijk commercieel haalbaar kan zijn. Daarom verwelkomen we dit initiatief van North Sea Farmers en Amazon van harte.”

Financiering door Amazon

Amazon heeft €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van North Sea Farm #1 en een jaar lang wetenschappelijk onderzoek te doen naar CO2-reductie door zeewierteelt. Deze investering maakt deel uit van Amazon’s wereldwijde Right Now Climate Fund, dat in totaal $100 miljoen wereldwijd bedraagt. Het fonds is bedoeld om klimaat- en biodiversiteitsprojecten te ondersteunen die zowel mensen als de planeet ten goede komen.

Foto: Met het neerlaten van de netten werd de zeewierboerderij vandaag symbolisch geopend. V.l.n.r. op foto Roeland Donker, Eef Brouwers en Felix Leinemann.