Het lijkt erop dat er kleine UFO’s zijn geland in de haven van Thyboron, Denemarken. Maar dit zijn funderingsafdekkingen voor het 1,1 gigawatt (GW) Thor offshore windpark van RWE. RWE heeft onlangs 36 van de in totaal 72 innovatieve herbruikbare monopile hardcovers in ontvangst genomen, afkomstig van het Nederlandse bedrijf Circular Covers B.V. Deze afdekkingen worden gebruikt om de monopile funderingen te beschermen tegen de zware omstandigheden op zee totdat de turbinetorens volgend jaar worden geïnstalleerd. Door hergebruikte afdekkingen te gebruiken, toont RWE opnieuw zijn toewijding aan duurzaamheid en circulariteit.

Sven Utermöhlen, CEO van RWE Offshore Wind: “We zetten ons in voor duurzaamheidsverbeteringen en innovaties bij onze offshore windprojecten, en de herbruikbare afdekkingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Bij RWE zijn we de eersten ter wereld die afdekkingen van Circular Covers B.V. installeren die eerder op volle zee zijn gebruikt. Deze afdekkingen verminderen afval en vergroten de circulariteit, terwijl het initiatief een voorbeeld is van onze toewijding aan duurzame praktijken. Bovendien zal ons Thor-windpark turbinetorens van CO2-gereduceerd staal testen en recyclebare windturbinebladen gebruiken.”

De afdekkingen dienen als een tijdelijke maar essentiële oplossing voor afscherming tegen zeewater, regen en vogelpoep totdat de turbinetorens op de monopiles worden geïnstalleerd. Normaal gesproken worden de afdekkingen na gebruik weggegooid omdat ze op maat zijn gemaakt voor een specifiek offshoreproject.

De afdekkingen van Circular Covers B.V. zijn echter gemaakt van glasvezelversterkte composietpanelen die aan een stalen frame zijn geschroefd, en het ontwerp maakt het mogelijk om de panelen aan te passen en te hergebruiken voor verschillende maten monopiles. Naar verwachting kunnen de afzonderlijke panelen van de afdekkingen 15 jaar meegaan of zelfs langer, afhankelijk van hoe vaak de diameter moet worden aangepast. De 72 afdekkingen voor het Thor-project werden eerder geïnstalleerd op een offshorewindpark voor de Nederlandse kust. RWE is het eerste bedrijf ter wereld dat deze afdekkingen hergebruikt en ze een nieuw leven geeft. Na hun inzet op het Thor-windpark van RWE zullen de verstelbare afdekkingen worden gebruikt bij andere toekomstige offshorewindprojecten.

RWE gaat CO2-gereduceerde stalen torens en recyclebare rotorbladen inzetten

Het Thor-windpark ligt 22 kilometer uit de westkust van Jutland in de Deense Noordzee en zal bestaan ​​uit 72 windturbines, waarvan de helft CO2-gereduceerde stalen torens zal bevatten, met 40 turbines die gebruikmaken van recyclebare rotorbladen. Maatregelen om de staalproductie voor de turbinetorens te decarboniseren, omvatten het gebruik van groene elektriciteit en het gebruik van schrootstaal in plaats van ijzererts. Dankzij een nieuw type hars met een speciale chemische structuur kunnen de composietmaterialen die worden gebruikt in de recyclebare rotorbladen, weer worden gescheiden zodra de bladen het einde van hun operationele levensduur bereiken. De eigenschappen van de afzonderlijke materialen blijven intact, zodat ze kunnen worden hergebruikt in nieuwe giettoepassingen, bijvoorbeeld in de automobielindustrie of in consumptiegoederen.

Levering offshore windpark Thor goed op weg

De funderingsinstallatiewerkzaamheden – inclusief de inzet van de herbruikbare afdekkingen – starten dit voorjaar, met de installatie van de turbines gepland voor 2026. Na de ingebruikname in 2027 zal het windpark de capaciteit hebben om genoeg groene elektriciteit te produceren om het equivalent van meer dan een miljoen Deense huishoudens te voorzien. Het operationele en onderhoudsplan van het windpark verwacht 50 tot 60 lokale banen te creëren in een nieuw servicegebouw in de haven van Thorsminde.

Foto: Circular Covers B.V