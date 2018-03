Eerste stroom van Windpark Bouwdokken voor AkzoNobel Specialty Chemicals, DSM, Google en Philips

Windpark Bouwdokken bij werkeiland Neeltje Jans heeft de eerste stroom geleverd voor AkzoNobel Specialty Chemicals, DSM, Google en Philips – een mijlpaal voor dit inkoopconsortium voor groene energie dat zij gezamenlijk hebben opgericht. De vier bedrijven verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie in Nederland. Door samen te werken, leveren ze een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor hernieuwbare energie van 14% in 2020.

In oktober 2016 en januari 2017 sloten de bedrijven langlopende overeenkomsten (PPA’s) die de bouw van twee Nederlandse windmolenparkprojecten mogelijk maakten: Krammer en Bouwdokken. Deze windparken, allebei in het zuidwesten van Nederland, hebben een totale capaciteit van meer dan 140 MW, genoeg om ongeveer 140.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Het is de eerste keer dat een groep multinationals in Nederland samenwerkt om langetermijn-PPA’s rechtstreeks met projectontwikkelaars te onderhandelen, zonder de betrokkenheid van een energiebedrijf. Het Business Renewables Center van het Rocky Mountain Institute (RMI), een toonaangevende onafhankelijke autoriteit op het gebied van duurzaamheid, noemt het consortium daarmee wereldwijd een van de vroegste voorbeelden die met succes opereert op de markt voor schone energie.

“Dit is de volgende grote stap op weg naar een nieuwe manier om energie te leveren voor de Nederlandse industrie,” aldus Marcel Galjee, directeur energie bij AkzoNobel Specialty Chemicals, namens het consortium. “We hebben een groep bedrijven samengebracht die gelijkgestemd is in leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden het van het grootste belang om onze krachten te bundelen. Met deze innovatieve partnerschappen kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen van onze bedrijven helpen bereiken, passend bij de klimaatovereenkomst van Parijs.”

Harry Coorens, VP Procurement Sustainability bij Koninklijke DSM: “De samenwerking en vooruitgang van dit initiatief is buiten Nederland goed bekend. Ik krijg vragen uit de hele wereld om dit succesverhaal uit te leggen. Het is een goed voorbeeld van een industriële drive en samenwerking aan een gezamenlijk doel: creëren van een schoner milieu voor mensen van vandaag en komende generaties. Historisch gezien is het interessant om te beseffen dat dit project is ontwikkeld bij de Deltawerken, een andere visionaire prestatie die buiten Nederland hoog in aanzien staat.”

Marc Oman, EU Energy Lead van Google Global Infrastructure: “In 2017 kocht Google genoeg hernieuwbare energie om te voorzien in 100 procent van de consumptie van alle activiteiten wereldwijd. Het succes van dit consortium speelt een belangrijke rol in onze plannen voor schone energie. We blijven innovatie stimuleren voor de inkoop van hernieuwbare energie door bedrijven.”

Simon Braaksma, Senior Director van Group Sustainability bij Philips: “Als een maatschappelijk verantwoorde aanbieder van gezondheidstechnologie staat een gezonde planeet centraal in onze missie, en we boeken goede vooruitgang in ons streven om economische groei te realiseren zonder negatieve milieu-effecten. Al onze activiteiten in de Verenigde Staten worden al aangedreven door windenergie en via dit unieke consortium zullen ook onze activiteiten in Nederland binnenkort volledig worden voorzien van groene stroom.”

Alle vier de bedrijven zijn lid van de RE100, een wereldwijd samenwerkingsverband dat meer dan 100 bedrijven samenbrengt die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit en die werken aan grootschalige toename van vraag naar – en levering van – hernieuwbare energie.

AkzoNobel Specialty Chemicals, dat nu al ongeveer 45% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen haalt, zal de groene energie voornamelijk gebruiken op de locatie in Rotterdam voor de productie van chloor, natronloog en ‘groene’ waterstof – essentiële grondstoffen in de chemische industrie.

DSM gebruikt de hernieuwbare energie als invulling van het beleid om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te kopen voor producten in gezondheid, voeding en materialen en om oplossingen te creëren die de prestaties beschermen en verbeteren.

Google opereert het datacenter in Nederland met energie uit het elektriciteitsnet waaraan de windparken stroom leveren.

Als beide windparken volledig operationeel zijn, zal 100% van Philips’ activiteiten in Nederland worden aangedreven door Nederlandse windenergie, een belangrijke mijlpaal in de ambitie van het bedrijf om in 2020 CO 2 -neutraal te worden.

Windpark Bouwdokken is eigendom van en wordt gebouwd door E-Connection op het werkeiland Neeltje Jans, dat deel uitmaakt van de Deltawerken die het zuidwesten van Nederland beschermen tegen de zee. Windcoöperatie Zeeuwind is 25% aandeelhouder van het windpark en heeft 7 turbines van elk 4,2 megawatt.