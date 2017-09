De eerste Rabobank Circular Economy (CE) Challenges van dit jaar zijn met succes afgerond

De eerste Rabobank Circular Economy (CE) Challenges van dit jaar zijn afgerond en een aantal is nog in volle gang. Meer dan 20 ondernemers zijn al aan de slag gegaan met hun circulaire actieplannen. De belangstelling voor circulair ondernemen groeit en dat levert steeds meer circulaire oplossingen op.

Etro Vastgoed, winnaar van de CE Challenge in de regio Amsterdam, is direct na de challenge aan de slag gegaan met circulair ondernemen. ‘De CE Challenge heeft ons geholpen om focus aan te brengen. Daardoor kunnen we nu heel gericht te werk gaan,’ vertelt Floris Hei, algemeen directeur Etro Vastgoed. ‘We hebben zelfs als een partij gevonden waarmee we circulair gaan renoveren. Met woningcorporatie Eigen Haard gaan we de circulaire transformatie van een kantoorpand naar een wooncomplex in Amsterdam-Noord circulair realiseren.’

Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank: ‘Dit jaar hebben we ingezet op het versnellen van onze aanpak om ondernemers te helpen bij het omschakelen van een lineair naar een circulair business model. Want circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. We merken dat steeds meer ondernemers ons weten te vinden. Op dit moment vinden de CE Challenges plaats in de regio’s Zuid Holland Zuid en Arnhem Nijmegen eo. En in het najaar starten we in Eindhoven Brainport en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook voor 2018 hebben al meerdere regio’s interesse getoond in de CE Challenge.’

‘We zijn als partner betrokken bij de Rabobank CE Challenges en zetten ons netwerk en onze kennis in,’ licht Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland toe. ‘Op 12 september, tijdens de CE Challenge workshop van de regio Zuid Holland Zuid verzorgden we niet alleen de inhoudelijke begeleiding, maar zijn we ook gestart met de gerichte inzet van onze matchmaking mogelijkheden. Daarbij benutten we ons platform Futureproof.Community. Dit platform biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod van ondernemers te matchen zodat nieuwe circulaire oplossingen met elkaar uitgewerkt kunnen worden. We gaan de deelnemers van de CE Challenge Zuid Holland Zuid hierbij actief begeleiden.’

Uit reacties van de deelnemers blijkt dat de CE Challenge van meerwaarde is voor ondernemers. Het stimuleert hen om werk te maken van circulair ondernemen, geeft hen toegang tot nieuwe circulaire netwerken en diverse bedrijven gaan een belangrijke voorbeeldfunctie in hun regio vervullen. Ook inspireren de challenges tot nieuwe samenwerkingsverbanden en circulaire oplossingen. Bas Rüter: ‘Dat komt doordat deelnemers uit zeer uiteenlopende sectoren zoals transport, afvalverwerking maar ook bijvoorbeeld kantoorinrichting deelnemen. Tijdens de dialoogsessies kijkt ieder vanuit zijn eigen invalhoek en achtergrond naar de bedrijfsprocessen van de andere ondernemers. Dat blijkt heel leerzaam en verfrissend te zijn. In Amsterdam leverde het zelfs al een nieuwe business case op. Daar namen drie bedrijven (een afvalverwerker, een houthandel en een eierverwerker) deel aan één van de dialoogsessies waarbij ter plekke het idee ontstond om met elkaars reststroom een nieuw hoogwaardig product te ontwikkelen. Deze business case zijn ze nu verder aan het uitwerken.’

Noot: Op het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november te Den Bosch zullen de Rabobank en MVO Nederland een sessie verzorgen waar de resultaten van de CE Challenge met het publiek gedeeld worden!

Zie www.sustainability-congres.nl