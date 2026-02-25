CF Report – part of Happy Horizon, heeft voor Rabobank Group het nieuwe impact magazine ‘Our Impact in 2025’ gerealiseerd. Daarin worden Rabobank’s impacts voor klanten, gemeenschappen en maatschappij gepresenteerd.

De coöperatieve Rabobank investeert een deel van haar winst terug in de maatschappij (wat bij andere banken aan dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd). De afgelopen jaren is er met coöperatieve initiatieven daarmee al 1 miljard euro geïnvesteerd in sociale en natuurlijke duurzaamheid. CF Report is verantwoordelijk voor deze rapportage en heeft vanuit een centrale storyline een unieke narrative en content ontwikkeld voor zowel het magazine als het online platform, daarbij verzorgde het bureau de art-direction en het design van het impact magazine.

Met het project kiest Rabobank voor een herpositionering van impact reporting: van een voornamelijk thematische benadering rond klimaat en natuur naar een bredere focus op positieve waardecreatie voor klanten, gemeenschappen en maatschappij. Daarmee wordt de impact nadrukkelijker verbonden aan de oorsprong en het coöperatieve karakter van de bank.

CF Report is het bureau van Happy Horizon dat gespecialiseerd is in integrated, financial en sustainability reporting. Het bureau was vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van de verhaallijn en werkte in nauwe samenwerking met Rabobank aan een geïntegreerd impactverhaal. Het bureau verzorgde consultancy, narrative development, copy, art-direction, design en productie volledig in-house.

“In de nieuwe tijd heeft impact reporting een nieuwe dimensie gekregen,” zegt Felix Janssens, Strategy Director bij CF Report. “Door de focus te leggen op positieve en waardegedreven impacts voor klanten, gemeenschappen en maatschappij wordt verslaglegging dichter bij het intrinsieke doel van impact maken gebracht. Impact-X noemen wij dat. Mooi dat we deze benadering voor een vooraanstaande financiële instelling als Rabobank hebben mogen realiseren.”

Rabobank Group koos voor CF Report vanwege de expertise in het samenbrengen van duurzaamheidsreporting en financial reporting binnen één samenhangend en waardegedreven kader. CF Report is marktleider op het gebied van Integrated Reporting en ondersteunt organisaties bij het bouwen aan vertrouwen via transparante en consistente verslaglegging.

Naast Our Impact in 2025 is CF Report binnen Rabobank Group ook verantwoordelijk voor andere reporting-trajecten, waaronder Annual Reporting, de ontwikkeling van Rabobank’s online Impact Hub en reporting voor de Rabobank Foundation en Rabobank Kring Oost-Brabant.

