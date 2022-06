In tijden van een nijpend horecapersoneelstekort, lanceert vandaag de unieke Mama Gaia Academy die deelnemers gratis en in slechts zes weken klaarstoomt voor een horecabaan. In een korte online training worden mensen met weinig tot geen ervaring opgeleid voor een baan in de keuken of bediening. Het Engelstalige programma is laagdrempelig ingericht, deelnemers kunnen op ieder moment van de dag korte informatieve video’s bekijken via hun smartphone. Om de transitie naar meer plant-based opties in de horeca te versnellen, staat de vegan keuken in alle modules centraal. De Academy is opgezet door de oprichter van social enterprise Dopper, bekend van de hervulbare waterfles die het gebruik van single-use plastic terugdringt. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere Gulpener.

Laagdrempelig voor meer kansengelijkheid

De Mama Gaia Academy richt zich op mensen die nog geen horeca-ervaring hebben en ervoor open staan zich te laten ‘omscholen’. De modules zijn laagdrempelig ingestoken zodat deze geschikt zijn voor nieuwkomers en mensen uit het buitenland die hier al een werkvergunning hebben of deze makkelijk kunnen krijgen. Merijn Everaarts, oprichter van Dopper, is een missiegedreven ondernemer die de pandemie benutte om de ambitieuze lat nóg hoger te leggen: “Het idee voor de Mama Gaia Academy ontstond tijdens één van de lockdowns door Covid. Ons plant-based restaurant Mama Gaia in de binnenstad van Haarlem opende net voordat de coronacrisis uitbrak. We openden in die tijd ook onze co-workingplek Oceans en dankzij onze creatieve aanpak lukte het gelukkig om ons team aan boord te houden. Naast de afhaalmaaltijden die we aanboden, werkten we hard aan een online Academy. Enerzijds bieden we hiermee een gratis en laagdrempelige oplossing voor het razendsnel oplopende tekort aan horecapersoneel. Tegelijkertijd zien we dit als dé kans om meer mensen thuis te maken in de plant-based keuken.”

Plantaardige revolutie in horecakeukens

De plant-based keuken staat centraal in de online Academy omdat plantaardig eten een eenvoudige en effectieve maatregel is om klimaatverandering positief te beïnvloeden. Onderzoek toont aan dat als we wereldwijd een plantaardig dieet zouden omarmen, de voedsel gerelateerde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met maximaal 70% zou kunnen verminderen*. Dit causale verband wordt ook in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport van de Verenigde Naties duidelijk onderstreept. Everaarts: “De tijd is rijp om, naast de basisvaardigheden zoals een wortel snijden en een fles wijn openen, veel meer aandacht te besteden aan de transitie naar een plantaardig voedselsysteem in de horeca. We willen laten zien hoe leuk, makkelijk en vooral lekker het is om vaker te kiezen voor plant-based eten. Met onze online Academy creëren we meer kansengelijkheid en stimuleren een serieuze systeemverandering in de horeca door plantaardig de norm te maken op de menukaart.”

Foto: Boris Hristov