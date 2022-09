De wereldberoemde Noord-Hollandse kaas uit Lutjewinkel is er nu ook met het On the way to PlanetProof-keurmerk. In de On the way to PlanetProof-week, op vrijdag 16 september, is de kaas officieel geïntroduceerd tijdens de opening van de Alkmaarse kaasmarkt. Na het luiden van de bel overhandigde melkveehouder Joep Verbij de eerste Noord-Hollandse On the way to PlanetProof-kaas aan Harm Fokker van inkooporganisatie Superunie.

“Ik ben er trots op dat ik namens alle On the way to PlanetProof-melkveehouders in Noord-Holland de bel mocht luiden en de eerste kaas mocht aanbieden”, aldus Joep, die sinds kort On the way to PlanetProof-melk levert aan FrieslandCampina. Zijn melkveebedrijf staat in het Noord-Hollandse Den Ilp. “De toeslag die wij als melkveehouders hiervoor ontvangen zie ik echt als een beloning voor onze extra duurzaamheidsinspanningen.”

Joris Vogelpoel, Chief Commercial Officer bij kaasgroothandel Zijerveld: “De vraag naar zuivelproducten die voldoen aan hoge eisen op het gebied van dier, natuur en klimaat blijft toenemen. Het is goed om te zien dat steeds meer klanten waarde hechten aan het On the way to PlanetProof-keurmerk. Met de introductie van Noord-Hollandse kaas met dit duurzaamheidskeurmerk spelen wij in op deze marktvraag. Met de extra vergoeding die de boer ontvangt helpen we hem bij het verder verduurzamen van zijn bedrijfsvoering.”

Erkend streekproduct

Noord-Hollandse kaas, ook wel ‘de gouden parel uit Lutjewinkel’ genoemd, is beroemd om zijn volle en romige smaak. Door de specifieke herkomst en de regio-gebonden productie is de kaas door de EU erkend als authentiek streekproduct. De kaas blijft het jaar na jaar buitengewoon goed doen bij vooraanstaande keuringen en wordt internationaal gezien als een eersteklas kaas. Vanwege de vraag vanuit de markt naar Noord-Hollandse kaas met het On the way to PlanetProof-keurmerk, startte FrieslandCampina begin dit jaar met de werving van leden in Noord-Holland voor de On the way to PlanetProof-melkstroom. Inmiddels zijn ruim 40 leden-melkveebedrijven in Noord-Holland On the way to PlanetProof-gecertificeerd.

De Noord-Hollandse On the way to PlanetProof-kaas is vanaf medio oktober verkrijgbaar bij de versafdeling van PLUS, Sligro, Boon’s Markt, COOP, Dirk, Boni en SPAR. Het gaat hierbij om stukken en plakken Noord Hollandse Gouda 48+ jong, jong belegen en belegen.