Steeds meer professionals en organisaties zien dat de natuur een oplossing kan zijn voor veel maatschappelijke uitdagingen. Daarom wordt 8, 9 en 10 december de allereerste Natuurinclusief Manifestatie 2025 (NiM25) gehouden. Hier komen honderden partijen samen om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en stappen te zetten naar een natuurinclusieve samenleving. Van bedrijven, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties tot jonge professionals, wetenschappers en burgerinitiatieven: iedereen die een bijdrage willen leveren aan natuurinclusiviteit is welkom.

Op 8 en 9 december worden door het hele land excursies, workshops en ontmoetingen georganiseerd waar deelnemers de meerwaarde van natuurinclusiviteit en publiek private samenwerkingen kunnen ervaren. Op 10 december wordt de grote Natuurinclusief Manifestatie gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, met bijdragen van onder andere Robin Food Coalition, Pensioenfonds PGB, National Park City, Rabobank, en WWF-NL. De thema’s Groene Economie, Gezond Leven, Natuurlijk Voedselsysteem, GebiedsGewijs en Vooruit Veranderen komen uitgebreid aan bod. Deelname is gratis, aanmelden voor het programma kan op www.NiM25.nl.

Een collectief met slagkracht

De organisatie van de Natuurinclusief Manifestatie (NiM25) is in handen van Collectief Natuurinclusief, een van de grootste samenwerkingsverbanden in Nederland dat zich structureel inzet voor een natuurinclusieve samenleving in 2050. Honderden partijen zijn aangesloten, waaronder MVO-Nederland, IVN, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het ministerie van LVVN en tientallen gemeenten en kennisinstellingen. Het collectief is actief in tien maatschappelijke domeinen: bedrijventerreinen, bouw, energie, financieel, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie en water.

“Een sterke natuur en rijke biodiversiteit vormen het fundament voor onze gezondheid, ons welzijn en een bloeiende economie voor nu en voor volgende generaties. Met NiM25 brengen we denkers, doeners en beslissers samen om elkaar te inspireren en om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. Om deals te sluiten en écht door te pakken,” aldus Wytze de Vries, hoofd programmabureau Natuurinclusief. “Met deze manifestatie bundelen we krachten, creëren we een podium voor organisaties die het verschil willen maken, en gaan we in gesprek met partijen die nieuwsgierig zijn naar ‘natuur als oplossing’. We kijken hoe we kennis kunnen delen en samen kunnen werken om zo nog meer impact te kunnen.”

De Natuurinclusief Manifestatie 2025 (NiM25) in een notendop

DATUM | 8, 9 en 10 december 2025

LOCATIE | Verspreid door Nederland (8-9 dec), de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch (10 dec)

TOEGANG | Gratis, aanmelden verplicht (kan via deze link)

DOELGROEP | Jongeren, professionals, ondernemers, investeerders en beleidsmakers die natuurinclusiviteit willen toepassen, opschalen of versnellen

THEMA’S | Tijdens de NiM25 zijn er verschillende sessies binnen de thema’s: Groene Economie, Gezond Leven, Natuurlijk Voedselsysteem, GebiedsGewijs en Vooruit Veranderen.

Collectief Natuurinclusief

Collectief Natuurinclusief werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, jongeren en overheden aan een natuurinclusieve samenleving.Jannemarie de Jonge, ambassadeur van Collectief Natuurinclusief, over het belang van de NiM25: ”Natuur is voor veel uitdagingen van deze tijd onderdeel van de oplossing. Groene buurten houden ons gezond, natuurlijke oevers verbeteren de waterkwaliteit, bomen brengen verkoeling in hete zomers, zonder bestuivers geen voedsel. We weten dat het kan, nu komt het aan op durven en doen. We hebben meer mensen nodig die natuurinclusieve praktijken bovenaan hun agenda zetten, bedrijven die natuur als waarde op de balans zetten, overheden die voorbeeldgedrag laten zien. Veel betekenisvolle kleine stappen vormen samen het nieuwe natuurinclusieve normaal. We hebben elkaar hard nodig!”