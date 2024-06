Om de uitdagingen van de netcongestie te omzeilen en alsnog de transportsector in staat te stellen om te kunnen elektrificeren, heeft Hedgehog Applications onder leiding van Green Caravan een modulair snellaadplein ontwikkeld. Dit systeem maakt groene stroom beschikbaar op het juiste moment voor meerdere e-trucks tegelijk. In samenwerking met projectpartners Powercrumbs en A2 Truck Parking hebben Hedgehog Applications en Green Caravan, met het project “Elke E-truck Verdient een Lading”, een subsidie van 1,3 miljoen Euro ontvangen als cofinanciering voor de realisatie van Europa’s allereerste grote zero emissie en net-onafhankelijke laadplein voor e-trucks.

Huidige laadsituatie is problematisch

Om de klimaatdoelstellingen in Nederland en Europa te behalen, is het noodzakelijk de transportsector te elektrificeren. Dit jaar wordt verwacht dat er meer dan 1.000 e-trucks op de weg zullen zijn, en dit aantal zal naar verwachting snel groeien naar 16.000 in 2027. Voor al het elektrische vrachtverkeer is een uitgebreid snellaadnetwerk vereist, maar de uitrol hiervan staat nog in de kinderschoenen en kent daardoor uitdagingen. Netcongestie kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een zware netaansluiting, die nodig is voor het laden van e-trucks, meerdere jaren kan duren. Hierdoor raakt de laadinfrastructuur voor e-trucks en e-busjes achter op de snelheid waarmee de elektrische voertuigen op de weg komen. Dit leidt tot een groeiende vraag naar meer laadpleinen met een grotere laadcapaciteit, terwijl het stroomnet deze extra vraag niet aankan. Met het project “Elke E-truck Verdient een Lading” ligt de oplossing in het opslaan van groene energie in een slim energieopslagsysteem zodat elektrisch vrachtverkeer net-onafhankelijk kan worden geladen.

Het project

Het consortium onder leiding van Green Caravan probeert het overbelaste stroomnet te omzeilen door slimme innovaties te combineren. Met dit eerste grote fossielvrije laadplein bieden Green Caravan en A2 Truck Parking zes laadstations en ongeveer honderd parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Powercrumbs ontwikkelt een regionaal vulstation en distributieketen voor biogas. Hedgehog Applications is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het slimme (snel)laadsysteem in combinatie met het energieopslagsysteem.

E-trucks met groene stroom laden, op elke gewenste snelheid

De ChargeBooster van Hedgehog Applications is een slim modulair (snel)laadplein waarin intelligente software naadloos samenwerkt met geavanceerde hardware. Dat zorgt ervoor dat (transport)bedrijven net-onafhankelijk en efficiënt kunnen elektrificeren en verduurzamen. Het systeem is modulair ontworpen. Door de schaalbaarheid kunnen bedrijven geleidelijk uitbreiden en zijn ze toekomstproof.

Het slimme systeem, gestuurd op basis van data, zorgt voor een lage prijs per kWh door de piekbelastingen via remote sturing te kunnen beïnvloeden. Deze flexibiliteit en het feit dat eigen opgewekte energie kan worden opgeslagen, biedt een hoge kosteneffectiviteit voor transporteurs. Bovendien betekent de onafhankelijkheid door het snel of langzaam kunnen laden, een optimale planbaarheid, waardoor voertuigen zoveel mogelijk op de weg kunnen zijn.

Het ChargeBooster-systeem kan worden gevoed door een lithium-ijzerfosfaat EOS. Het EOS kan duurzaam worden geladen met groene stroom, bijvoorbeeld zonne-energie. In het project “Elke E-truck Verdient een Lading” wordt de ChargeBooster daarnaast door de biogasgeneratoren van Powercrumbs gevoed.

Samen ontwikkelen de consortiumpartners een intelligent laadsysteem dat in staat is te sturen op beschikbaarheid van lokale duurzame energiebronnen en minimale CO2-emissies, zonder gebruik te maken van fossiele energie.