De burgemeester Molendijkflat is het eerste flatgebouw in Amersfoort dat dag en nacht gebruik kan maken van groene energie. Het gebouw heeft een slimme batterij die opgewekte zonne-energie opslaat en aan woningen kan leveren ook als de zon niet schijnt. Een continue gebruik van het elektriciteitsnet is daardoor niet meer noodzakelijk. Wethouder Astrid Janssen en Alliantie-directeur Joan van der Burgt zetten op 19 april de slimme batterij aan met een symbolische handeling.

Astrid Janssen, wethouder Energietransitie: “Om goed te leven binnen de grenzen van onze aarde is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van groene energie. Daarom werkt de gemeente, met partners in de stad en daarbuiten aan nieuwe manieren om dit te doen. Van het opwekken van stroom via wind of zon, zuinig gebruiken daarvan, tot het goed opslaan. We zien kansen in onze stad voor slimme batterijen voor de opslag van opgewekte groene energie bij bedrijven, woningen of wooncomplexen. Inwoners kunnen dan zonne-energie die op het eigen dak wordt opgewekt gebruiken, ook als de zon niet schijnt. En zo wordt groene energie bereikbaarder en beschikbaar voor vele groepen inwoners.”

Joan van der Burgt voegt toe: “Wij werken samen met onze partners aan slimme en innovatieve oplossingen om ons doel te halen: al onze woningen moeten CO₂-neutraal zijn, uiterlijk in 2050. We investeren fors in energiebesparende maatregelen. Dat maakt onze woningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere energiekosten terwijl energieverbruik toeneemt van onze huurders.

Concreet voor dit project: we willen de energierekening voor onze bewoners laag houden terwijl we de overgang maken naar schone energie die onze gebouwen aandrijft. Met deze batterijopslag kunnen we ons gebouw van groene, lokaal geproduceerde energie voorzien zonder extra kosten voor de bewoners.”

Hoe werkt de batterij?

Dit is een batterij met een opslagcapaciteit van 160 kWh die is aangesloten op de zonnepanelen op het dak en op het elektriciteitsnet. De slimme batterij is aangesloten op de zonnepanelen op het dak en op het elektriciteitsnet. De batterij verlicht daarmee de congestie op het lokale net door overtollige zonne-energie van het dak van het gebouw en de overtollige energie van het elektriciteitsnet op te vangen die anders het net zou belasten op momenten van de dag dat het energieverbruik het hoogst is. Het zal de liften, verlichting en in de toekomst mogelijk het oplaadstation voor e-voertuigen van energie voorzien.

Deze pilot van gemeente Amersfoort en de Alliantie draagt bij aan de slimme lokale energiesystemen van de toekomst. En biedt mogelijk op termijn een van de oplossingen voor het netcongestieprobleem.

De batterij zal de energiekosten op jaarbasis naar schatting met 15% verlagen, een besparing die uiteindelijk aan de bewoners wordt doorberekend.

De batterij is in december 2022 geïnstalleerd en zal de komende 10 tot 15 jaar dag en nacht werken. In 2023 wordt de batterij getest om de juiste mix te vinden van het opslaan van energie en het ondersteunen van het lokale netwerk om de besparingen voor de huurders te maximaliseren. De batterij wordt aan het einde van zijn levensduur gerecycled.

Deelnemende partijen

De batterij werd mogelijk gemaakt door een Europese samenwerking via gemeente Amersfoort.

De pilot met energieopslag bij wooncomplexen is onderdeel van het Europese project ‘Advancing Communities towards low-Carbon energy Smart Systems’ (ACCESS). ACCESS heeft als doel om projecten voor slimme energienetten sneller van de grond te krijgen. Naast een pilot in Amersfoort vinden er ook pilots plaats in Zweden, België en Groot-Brittannië. Er zijn verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten bij het project betrokken. De Europese Unie gaf financiering en technische ondersteuning. Woningcorporatie de Alliantie wilde graag lokaal samenwerken met de gemeente en stelde de ruimte beschikbaar. De strategische ondersteuning en het projectmanagement werden verzorgd door het Europese innovatie adviesbureau Bax & Company. De batterij wordt geëxploiteerd door energiedienstverlener Petawatts. De batterij is geleverd en geïnstalleerd door technisch specialist Baas BV.