Voor Blue Current – de scale-up die bedrijven en particulieren op weg helpt naar een duurzame energietransitie – is het tijd om bedrijven bewust te maken van de potentie van HBE’s. Er heerst onwetendheid over deze hernieuwbare brandstofeenheden en bedrijven laten hierdoor de voordelen onbenut. Zonde. Naast de mogelijkheid om financieel voordeel te behalen, helpt het zakelijk Nederland op weg richting verplichte nieuwe wetgeving. De HBE-regeling in het kort: hoe meer stroom (kWh) geladen wordt in elektrische auto’s, hoe meer vergoeding je krijgt. Voor groene stroom, zoals van eigen zonnepanelen, krijg je zelfs meer dan 3x zoveel terug. ‘Teveel’ opgewekte energie kan opgeslagen worden in een batterij, dat optimale winst aan HBE’s oplevert.

HBE kennis op laag pitje

Het begrip HBE is nog vrijwel onbekend binnen het bedrijfsleven. Het ontbreekt aan kennis, waardoor er onnodig kansen blijven liggen voor bedrijven. Daarnaast komt de zakenwereld er niet onderuit om mee te gaan in de stroomversnelling van de energietransitie. In 2035 mogen nieuwe auto’s in de EU geen CO2 meer uitstoten, en moeten de zakelijke wagenparken dus genoeg capaciteit aan laadpalen bieden. De HBE’s zijn er en kunnen al benut worden. Maar hoe?

Mark de Raaij, mede-oprichter van Blue Current – de innovator op het gebied van elektrisch laden en slimme energietransitie – helpt bedrijven op weg: ”In gesprek met verschillende bedrijven proeven we de onwetendheid over HBE’s. Wij leggen het begrip dan zo simpel mogelijk uit. Maar ook hoe we de HBE’s zo kunnen inrichten zodat het zakelijk voordeel zoveel mogelijk wordt benut – op duurzaam én financieel vlak. Daar zijn wij voor. Het voordeel zit met name in het zoveel mogelijk laden met groene energie, zoals zonne- en windenergie. Hiermee kunnen de meeste HBE’s worden verdiend. Dus: hoe groter het wagenpark, hoe meer elektrische laadpunten, hoe meer je ervoor terugkrijgt.’’

Optimale winst uit een batterij

Er ligt nog meer rendement op de loer: eigen opgewekte groene stroom vanuit zonnepanelen of een windmolen opslaan in een speciale batterij. Je kan op die manier gebruik maken van eigen groene stroom wanneer dit nodig is en je bent niet afhankelijk van natuurlijke factoren zoals de zon. Maar hier is meer uit te halen voor bedrijven. Mark legt uit: ”De voorraad groene energie die in de batterij opgeslagen wordt, kan ook op die manier weer ingezet worden. Je laadt bij gebruik van deze bewaarde energie ook weer duurzaam – net zoals bij direct gebruik – en dus krijg je hier óók de maximale HBE’s voor. Die ook nog eens flexibel zijn. Normaal heb je te maken met de zogenoemde salderingsregeling, waarbij je de opgewekte energie binnen het uur kan inzetten om er zoveel mogelijk HBE’s uit te halen. Voor energie vanuit de batterij heb je geen limiet. Deze manier van het circulair inzetten van energie zien wij als de toekomst en helpen bedrijven daarom graag op weg.’’

”Wij zien enorme kansen om met HBE’s de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Samen met Blue Current onderzoeken we momenteel hoe we dit kunnen toepassen op ons vastgoed in Utrecht. Met name ook omdat HBE’s ons zowel qua duurzaamheid als financieel veel kunnen bieden,’’ aldus Wilbert Broekman, managing director BORON Management.

Dat bedrijven richting het klimaatneutrale Europa in 2050, en bijbehorende verplichte energietransitie, iets met HBE’s kunnen is dus op meerdere vlakken positief te noemen. De eerste stap is nu de kennis hier verder over te laden, om vervolgens de hernieuwbare energie volop te laten stromen en terug te verdienen.