Gebiedsontwikkelaars AM en VanWonen hebben met de realisatie van het allereerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland een unieke mijlpaal bereikt. Vandaag, vrijdag 10 november wordt het nieuwe duurzame winkelhart van Nijmegen-Noord officieel in gebruik genomen. Burgemeester Hubert Bruls verricht de openingshandeling op het Oranje Marieplein, het kloppend hart van het centrum. De opening van het winkelcentrum is een hoogtepunt in de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Hart van de Waalsprong.

Het feestelijke programma is gericht op alle bewoners, omwonenden, de ondernemers en andere betrokkenen bij Hart van de Waalsprong. Burgemeester Bruls is verheugd voor de ondernemers en inwoners van Nijmegen-Noord: “De ruim 25.000 bewoners hebben lang gewacht op een eigen winkelcentrum. Dit is met recht een hart voor de Waalsprong, dat niet alleen de nodige voorzieningen, maar ook levendigheid en een ontmoetingsplek aan dit stadsdeel toevoegt. Ik wens de ondernemers succes en alle klanten en bezoekers veel plezier.”

Energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief

Het nieuwste winkelhart van de Waalsprong is energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief en is ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond. De exploitatie van het zonnedak is in handen van de lokale energiecoöperatie Buren van Bliek waar bewoners en ondernemers lid van kunnen worden. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van het warmtenet van Vattenfall.

Thijs Huis in het Veld, projectdirecteur bij Hart van de Waalsprong CV, is trots op het resultaat: “Nu, naast de woningen en het parkeerhuis in het eerste plandeel, ook het grootste deel van het energieneutrale winkelcentrum is opgeleverd, worden de duurzame kwaliteiten goed zichtbaar. De energie die nodig is voor het centrum wordt zoveel mogelijk ter plekke én duurzaam opgewekt. Zo biedt het zonnedak op parkeerhuis Bliek ruimte aan ruim 1.200 PV-panelen, die zowel het winkelcentrum als de wijkbewoners direct van groene stroom voorzien.”

In heel Hart van de Waalsprong is aandacht voor natuurinclusiviteit. In de gevels van veel woningen en appartementen en ook in het Parkeerhuis zijn op de daarvoor geëigende plaatsen nestkasten (in-)gebouwd voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Verder dragen de groene gevels en blauwe daken volop bij aan de duurzaamheid van het plan. De groene gevels zorgen voor verkoeling van de buitenlucht of verbetering van het binnenklimaat. Ze vormen onderdeel van het stedelijk ecosysteem en de stedelijke biodiversiteit. Groene gevels houden ook regenwater vast, waardoor er minder regenwater naar de waterzuiveringsinstallaties hoeft worden afgevoerd. Ze werken geluidsisolerend en hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens. Blauwe daken vangen extra regenwater op bij hevige regenval. Ze zorgen voor verkoeling en waterbuffering. Regenwater is relatief schoon water en kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden, zonder dat dit gezuiverd hoeft te worden.

Hoogwaardig woon- en winkelhart

Het winkelcentrum, gerealiseerd door Dura Vermeer, maakt deel uit van gebiedsontwikkeling Hart van de Waalsprong. Het winkelcentrum en parkeerhuis zijn aangekocht door Hans Geveling Vastgoed BV. Er is een hoogwaardig en aantrekkelijk winkelcentrum gerealiseerd met een gebalanceerde mix van lokale en landelijke formules. Zo’n 25 winkels, horeca en voorzieningen openen hun deuren. Daarmee is het grootste gedeelte van de bijna 12.000 m2 winkel- en horecaruimte in Hart van de Waalsprong in gebruik genomen. Belangrijke trekkers zijn Albert Heijn XL en ALDI, aangevuld met veel bijzondere, lokale en duurzame ondernemers zoals Strik Patisserie, boerderijwinkel Appeltje-Eitje en Sound & Soul foodbar. De volgende fasen worden in 2024 en 2025 afgerond. Daarin worden trekkers als Hema en Kruidvat nog toegevoegd.

Ontwikkelcombinatie Hart van de Waalsprong, een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaars AM en VanWonen, is verantwoordelijk voor het totale project met in totaal ruim 500 huizen en appartementen, een parkeerhuis met 300 parkeerplekken en een volwaardige mix van winkels voor de dagelijkse boodschappen, zakelijke dienstverlening, persoonlijke verzorging en paramedische units. Bezoekers kunnen eveneens parkeren op het parkeerdek van gebouw Elft (150 bezoekersparkeerplaatsen).