Vandaag heeft Heijmans in Heerenveen de deuren geopend van een nieuwe fabriek voor de productie van houtskeletwoningen volgens het Heijmans Horizon® concept. Het bedrijf zet hiermee een volgende stap op weg naar industrieel en modulair bouwen. Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen en CEO Ton Hillen van Heijmans openden de fabriek op feestelijke wijze samen met tientallen aanwezige medewerkers en samenwerkingspartners. De fabriek is eind 2021 aangekocht en uitgebreid voor het industrieel produceren van duurzame en energieneutrale grondgebonden woningen die modulair zijn samen te stellen. Hiermee speelt Heijmans in op de toenemende vraag naar betaalbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen.

“Met de opening van onze eigen houtskeletbouwfabriek zijn we in staat om snel en op grote schaal toekomstbestendige en betaalbare woningen te produceren,” zegt CEO Ton Hillen. “Zo spelen we in op de uitdagingen van vandaag en morgen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de woningen is variatie en duurzaamheid. Het Heijmans Horizon concept heeft ongekend veel keuzemogelijkheden, waarmee we tegemoet kunnen komen aan de wensen en eisen van opdrachtgevers en consumenten. Tegelijkertijd bouwen en ontwikkelen we natuurinclusief en klimaatadaptief. Op die manier dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Dat is waar we het bij Heijmans voor doen.”

Eerste Horizon woningen geplaatst in Eindhoven

De eerste in Heerenveen geproduceerde Horizon woningen zijn voor corporatie Thuis geplaatst in de Eindhovense wijk ’t Ven. Het gaat om in totaal 88 woningen. In 2024 produceert de Heijmans fabriek 250 woningen. Dit zal groeien naar zo’n 1.000 woningen per jaar.

Optimale keuzevrijheid

Met behulp van een woonconfigurator kunnen opdrachtgevers en consumenten zelf hun huis samenstellen en hebben hierbij de keuze uit vele opties en uitvoeringsniveaus. Dit biedt optimale keuzevrijheid, waarmee Heijmans bijdraagt aan diverse en aantrekkelijke woonbuurten in Nederland.

Versnelling woningproductie

In de fabriek worden de woningen na configuratie door middel van een digitaal proces geproduceerd; ze komen vervolgens in demontabele blokken uit de fabriek, inclusief sanitair, wand- en vloerafwerking. Op de bouwlocatie wordt een woning in één dag in elkaar gezet. Het totale proces van start bouwbesluit tot en met oplevering van Horizon woningen kan teruggebracht worden naar slechts negen weken; bij reguliere woningbouw is dat zo’n negen maanden. Dit leidt tot een betekenisvolle versnelling van de woningproductie.

CO2-neutraal

Met de productie van de Horizon woningen zet Heijmans de volgende stap op weg naar circulair en energieneutraal bouwen. Dit is in lijn met de ambitie om in 2030 geheel emissieloos te bouwen. De milieuwinst is direct meetbaar, omdat de fabriek 100% CO2-neutraal is. Het gebruikte hout is bovendien circulair, waardoor deze woningen gedurende de hele levensfase voor een kleinere CO2-voetafdruk zorgen. Daarnaast zijn alle Horizon woningen energieneutraal in gebruik.

Foto: midden: Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen, rechts van haar CEO Ton Hillen van Heijmans en links van haar Marc de Vreede directievoorzitter Heijmans Bouw & Techniek. Om hen heen de directie en medewerkers van de Heijmans houtskeletbouwfabriek