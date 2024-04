Is het een conferentie? Festival? Evenement? Urban Future is het allemaal! Het is het meest inspirerende evenement van Europa voor mensen die verandering teweegbrengen om onze steden duurzamer te maken. Of het nu burgemeesters, architecten, mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen, wetenschappers, duurzaamheidsmanagers, vertegenwoordigers van start-ups, milieudeskundigen, innovatie-experts of anderen zijn. Wat hen verenigt, is hun passie voor betere steden. Meer dan 2500 bezoekers komen van 5 tot 7 juni samen tijdens Urban Future 2024 in Ahoy Rotterdam.

Het verkennen van groene, sociale en digitale elementen binnen stedelijke landschappen staat centraal. Het congres is dit jaar opgebouwd rondom vijf thema’s: klimaatadaptatie, het bouwen van duurzame steden, sociale aspecten van transformatie, leiderschap en CityChanger vaardigheden.

Gerald Babel-Sutter, CEO en medeoprichter van Urban Future: “Jaarlijks stemmen we de thema’s af op de gaststad, maar ons overkoepelende thema blijft altijd: hoe breng je verandering teweeg? Rotterdam past perfect bij ons. De stad is sterk toegewijd aan duurzaamheid, de kenmerkende architectuur en de rijke geschiedenis van innovatie en verandering. Urban Future draait uiteindelijk om de aanpassingsmogelijkheden van steden en hun bewoners, waarbij het belang van soft skills in het bevorderen van betekenisvolle verandering wordt benadrukt.”

Eerste 60 sprekers bevestigd, met o.a.: Rutger Bregman, Christophe Najdovski en Janet Sanz

Tijdens Urban Future zullen vooraanstaande internationale CityChangers, toegewijd aan het verbeteren van steden, het podium betreden om hun expertise te delen en hun impact op stedelijke ontwikkeling te belichten. Christophe Najdovski, de loco burgemeester van Parijs, zal spreken over zijn vergroeningsinitiatieven, bijvoorbeeld van de Champs Elysees. Rutger Bregman, auteur van de bestsellers “Utopia voor Realisten” en “Humankind”, zal zijn theorie uiteenzetten, waarbij hij stelt dat kleine toegewijde groepen kunnen zorgen voor grote veranderingen. En Janet Sanz, voormalig loco burgemeester voor stedelijke planning, ecologie en mobiliteit in Barcelona, zal de hoogte- en dieptepunten bespreken van projecten zoals de Barcelona Superblocks en de politieke tegenslagen die hiermee gemoeid waren.

“Stedelijke transformatie is nooit, maar dan ook nooit, gemakkelijk. Op Urban Future zul je niet alleen de ‘zonnige kant’ van verhalen horen, maar ook de echte, ongefilterde kant van veranderingsprocessen,” voegt Gerald Babel-Sutter toe. Naast de bovenstaande sprekers zijn de volgende sprekers ook bevestigd:

Elena Doms – Geboren in het Arctische gebied en op een missie om het gebied te beschermen, Hoofd van +EARTH+, reiniging van Bodems & CO2 met Natuur, Duurzaamheidsspreker & Kunstenaar

Susan Leadbetter – Hoofdadviseur of “De Gendergelijkheidsmaker” bij WSP, Londen

Lykke Leonardsen – Hoofd programma voor Veerkrachtige en Duurzame Stadsoplossingen bij de Stad Kopenhagen

Vojtech Vosicky – LinkedIn Top Green Voice, Circulaire Econoom, helpt organisaties circulair te gaan

Xavier Matilla Ayala – Voormalig Hoofdarchitect van Barcelona, Projectleider Superblocks

Derk Loorbach – Directeur bij DRIFT & Hoogleraar Sociaal-economische Transities aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Eleanor Sharpe – Waarnemend Directeur, Departement van Planning en Ontwikkeling, Stad Philadelphia

Safaa Chafari – Genderadviseur bij Urban Inclusion, werkend aan meer inclusieve, eerlijkere, veiligere en welvarendere steden.

Bekijk hier een volledig overzicht van de bevestigde sprekers.

Ontmoetingsplaats voor CityChangers

Urban Future vormt een ontmoetingsplaats waar professionals uit diverse vakgebieden zoals stedenbouw, architectuur, mobiliteit, energie, vastgoed en bouw samenkomen, los van organisatorische beperkingen of hiërarchische structuren. Tot nu toe hebben burgemeesters en ambtenaren van 60 steden zich aangemeld om deel te nemen aan Urban Future 2024. Enkele daarvan zijn Amsterdam, Barcelona, Bratislava, Dublin, Düsseldorf, Helsingborg, Leicester, Lissabon, Napels, Parijs, Wenen en Warschau. Burgemeester Aboutaleb zal dit internationale gezelschap verwelkomen op Urban Future.

Vijf tracks: klimaatadaptatie, het bouwen van duurzame steden, sociale aspecten van transformatie, leiderschap en CityChanger vaardigheden

Tijdens het driedaagse festival worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van de volgende vijf tracks:

Track 1: Klimaatadaptatie. Deze track richt zich op de implementatie, het vermijden van valkuilen, het opbouwen van noodzakelijke teams en vaardigheden, het prioriteren van acties en het realiseren van succesvolle samenwerkingen omtrent verduurzaming van steden. Track 2: Het bouwen van duurzame steden. Om stedelijke ontwikkeling te revolutioneren, moeten we radicale veranderingen omarmen. Dit betekent het hergebruiken van bouwmaterialen, circulair bouwen en het efficiënt inrichten van de ruimte in de stad. Track 3: Sociale aspecten van transformatie. Ontdek hoe “sociaal” en “groen” hand in hand kunnen gaan, en leer hoe je voldoende steun kunt krijgen voor “groene” initiatieven en hoe je anderen hiervan kan overtuigen. Track 4: Persoonlijke groei. Deze track richt zich op de persoonlijke groei van degenen die verandering bewerkstelligen. Welke stappen nemen ze wel en welke vermijden ze juist? Het hoofddoel is om veerkracht op te bouwen en te groeien als leiders. Track 5: CityChanger-vaardigheden. Om impact te hebben in het verduurzamen van de stad, komen bepaalde soft-skills goed van pas. Tijdens deze track komen de “CityChanger-vaardigheden” aan bod, met tips en tricks over vaardigheden die nodig zijn om verandering in de stad teweeg te brengen.

Urban Future 2024 vindt van 5 tot 7 juni plaats in Ahoy Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de website van Urban Future.

Foto: CityChangers Rotterdam © UFGC | Sophia van den Hoek