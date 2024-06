TNW Conference en The Food Line-Up hebben bij de uitreiking van de Gouden Giraffe Awards samen de Groene Giraffe gewonnen, de prijs voor het meest duurzame concept, innovatie of oplossing.

Hét techfestival in Europa

TNW Conference is al ruim vijftien jaar hét techfestival in Europa, waar jaarlijks duizenden bezoekers samenkomen om de toekomst van tech te vieren. Techno-optimisme is een belangrijke pijler van het succes van TNW Conference – en daar hoort ook duurzaamheid bij. Ieder jaar weer zet de organisatie zich in om het evenement duurzamer te maken. Dat doen ze samen met partners als The Food Line-up.

In 2023 maakte TNW Conference samen met The Food Line-Up als éérste B2B-evenement in Nederland de overstap naar herbruikbaar servies. Hiermee werd 90% afval bespaard ten opzichte van het voorgaande jaar, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, uitstraling en ervaring. Op dit servies serveerde The Food Line-up net als in 2022 een volledig vegetarisch en lokaal ingekocht menu. Deze samenwerking leverde beide partijen de Groene Giraffe op. “Een enorm mooie focus op duurzaamheid in het hele evenement. Met een zeer succesvolle afvalreductie, materiaalhergebruik en een verrassende diversiteit in de bezoekers”, zoals de jury het onderbouwde.

Ook op andere gebieden investeerde TNW Conference in duurzaamheid. Zo werden voor de stands zoveel mogelijk herbruikbare bouwmaterialen ingezet, en werden er in samenwerking met lokale leveranciers gedeelde reismogelijkheden voor bezoekers aangeboden. Al met al werd het niet-gerecyclede afval van TNW Conference teruggedrongen van 12.000 kg in 2022 naar slechts 1.100 kg in 2023.

Duurzaamheid staat bij ons al jaren centraal

“We zijn erg trots deze prijs te mogen ontvangen. Duurzaamheid staat bij ons al jaren centraal in de eventorganisatie – zowel als thema voor de sprekers als de manier waarop we TNW Conference organiseren”, zegt Zach Butler, Director TNW Events bij The Next Web. “Natuurlijk blijven we ons ook in de toekomst inzetten om onze evenementen zo duurzaam mogelijk te houden.”

TNW Conference 2024 vindt plaats op 20 en 21 juni en biedt tal van inspirerende sprekers, netwerkmogelijkheden en festival vibes – en dat alles zo duurzaam als maar kan. Klik hier voor meer informatie.