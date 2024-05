Hoe zorg je voor inclusieve architectuur? Hoe maak je het langste dakpark van Nederland? Hoe gaat een stad als Rotterdam om met het stijgende water van de Maas? En hoe kunnen stadsbestuurders écht het verschil maken bij het verduurzamen van steden? Het is een greep uit de vele onderwerpen die op Urban Future aan bod komen. Ten overstaan van ruim 2.000 internationale gasten, delen meer dan 250 sprekers van 5 tot 7 juni in de Rotterdamse Ahoy hun inzichten over het transformeren en verduurzamen van steden.

Dat Urban Future dit jaar in Rotterdam wordt gehouden, is geen toeval. De stad kampt onder meer met de Maas, die de laatste jaren als gevolg van klimaatveranderingen met enige regelmaat uit zijn oevers treedt. Een van de redenen waarom de stad enkele jaren geleden de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie ontwikkelde. Klimaatadaptatie is ook een van de voornaamste onderwerpen die tijdens Urban Future centraal staat. Daarnaast is er veel aandacht voor architectuur, mobiliteit en het sociaal-maatschappelijke aspect van de leefbare stad van de toekomst. Wethouder Chantal Zeegers heeft het duurzame evenement naar Rotterdam gehaald.

“We hebben als Rotterdam stevige ambities afgesproken als het gaat om een toekomstbestendige en duurzame stad. De omvang van de uitdagingen en de snelheid waarmee we in Rotterdam de energietransitie en duurzaamheid willen aanpakken, vraagt om innovatieve denkkracht”, zegt Zeegers. “Het congres is de ideale manier om grote mondiale ontwikkelingen te koppelen aan lokale vraagstukken en oplossingen. Samen met lokale partners gaat het congres actief op zoek naar manieren om in contact te komen met de inwoners van de stad en de specifieke vraagstukken die hen bezighouden. Tot slot kunnen we laten zien dat onze stad een vooraanstaande speler is op bovengenoemde thema’s.”

CityChangers: Rutger Bregman, Sandra Phlippen, Christophe Najdovski en Janet Sanz

Tijdens Urban Future spreken vooraanstaande internationale CityChangers, die zich inzetten voor het verbeteren van steden. Zij delen hun expertise en belichten de impact van klimaatverandering op stedelijke ontwikkeling. Zo spreekt Christophe Najdovski, de locoburgemeester van Parijs over succesvolle vergroeningsinitiatieven in zijn stad. En legt Rutger Bregman, auteur van de bestsellers “Utopia voor Realisten” en “Humankind” uit dat veranderingen vooral samengaan met toewijding.

Op Urban Future hoor je niet alleen de ‘zonnige kant’ van het verhaal, maar ook de echte, ongefilterde kant van veranderingsprocessen. Janet Sanz is voormalig locoburgemeester voor stedelijke planning, ecologie en mobiliteit in Barcelona, en betrokken geweest de ontwikkeling van Barcelona Superblocks dat inmiddels door de stad is omarmd, maar niet zonder slag of stoot.

Nast de bovenstaande sprekers zijn de volgende sprekers ook bevestigd:

● Safaa Chafari – Genderadviseur bij Urban Inclusion, werkend aan meer inclusieve, eerlijkere, veiligere en welvarende steden.

● Marco te Brömmelstroet – Leidt het Lab of Thought, dat tot doel heeft transformatieve veranderingen van mobiliteitssystemen te versnellen door middel van ongevraagde straatprovocaties.

● Jan Kadijk – Voormalig hoofd van academie bij de Dutch Green Building Council (DGBC)

● Sandra Phlippen – Chief Economist bij ABN AMRO

● Rosemarie van Ham – Inclusive Climate Action Rotterdam (ICAR) / Adviseur gemeente Rotterdam

● Paul van Roosmalen – Programma Manager Multifunctionele daken bij gemeente Rotterdam

● Mark Nieuwenhuijsen – Directeur Urban planning, Environment & Health bij Barcelona Institute for Global Health

● Derk Loorbach – Directeur DRIFT

● Faouzi Achbar – Wethouder Rotterdam, verantwoordelijk voor de onderwerpen Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie

Bekijk hier een volledig overzicht van de bevestigde sprekers