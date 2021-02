Eerste 100% vegan & plant based supermarkt van Nederland opent zijn deuren

Na een succesvolle crowdfunding campagne met meer dan 200 investeerders is het Vegan Fresco gelukt om de eerste vegan supermarkt van Nederland op te richten. De supermarkt met uitsluitend vegan en plantaardige producten met de naam Vegan Fresco opent deze week officieel zijn deuren aan de Jan Evertsenstraat 23 in Amsterdam. De supermarkt Vegan Fresco biedt het allergrootste assortiment vegan en plantaardige producten van Nederland.

Met hulp van collega’s en vrijwilligers is het in 117 dagen gelukt om de supermarkt te openen. “Het is niet mijn doel om iedereen vegan te maken, maar met het oog op de toekomst van onze planeet vind ik het wel belangrijk dat we het makkelijker maken om voor alternatieven te kunnen kiezen en daaraan draagt onze supermarkt bij,” aldus oprichter Fresco.

Groene stroom, geen plastic tasjes en elektrische bezorgdiensten

Vegan Fresco heeft ervoor gekozen om de winkel zo duurzaam mogelijk in te richten met bijvoorbeeld een extra warmte-isolerende laag op het plafond en elektrische verwarming. Daarnaast is alle verlichting led en gebruiken zij hightech energiezuinige koeloplossingen. Fresco licht toe: “Met betrekking tot het assortiment streven wij naar een aanbod van producten en producenten die rekening houden met milieu efficiënte productie, verpakkingen en logistiek. We maken gebruik van groene stroom, gebruiken geen plastic tasjes, we reinigen met verantwoorde schoonmaakmiddelen, onze afvalstromen zijn volledig gescheiden en we zullen werken met elektrische bezorgdiensten.”

Vegan Fresco Webshop

Fresco bereikte 144% van het streefbedrag bij een crowdfundingcampagne afgelopen najaar. Dankzij het streefbedrag van 150.000 euro is het nu ook mogelijk om een webshop te openen zodat heel Nederland de producten van Vegan Fresco kan bestellen en laten bezorgen. “Op dit moment concentreren wij ons op onze supermarkt in Amsterdam. Daarna zullen wij zo snel mogelijk beginnen aan de webshop, zodat ook mensen buiten Amsterdam Vegan Fresco kunnen ervaren”, zegt oprichter Fresco.