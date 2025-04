De Gemeente Eersel, enkele bedrijven op bedrijventerrein Meerheide, het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en projectpartner Alius, groothandel in duurzame oplossingen, ondertekenden maandag 14 april een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een Energiehub op Meerheide. Met deze stap spreken alle partijen af om samen te werken aan duurzame oplossingen voor de netcongestie – het overvolle elektriciteitsnet – in de regio. Deze vormen steeds vaker een belemmering voor groei en innovatie.

Verschillende partijen tekenen intentieovereenkomst voor Energiehub Meerheide

Het overvolle elektriciteitsnet zorgt ervoor dat bedrijven in Eersel en omgeving hun (groei)plannen niet kunnen uitvoeren. Nieuwe ondernemingen krijgen geen aansluiting, bestaande bedrijven kunnen niet uitbreiden en investeringen blijven liggen. De ondertekening van de intentieverklaring is daarom een belangrijke mijlpaal in de gezamenlijke aanpak van dit probleem.

Jaap Leeflang, adviseur industriële energietransitie Alius, is trots op deze belangrijke stap. “Het is mooi dat we met een vooruitstrevende gemeente als Eersel en innovatieve bedrijven weer een Energiehub kunnen starten. Onze focus ligt bij Alius nu op realisatie en groei,” aldus Leeflang.

Slim energiegebruik met Energiehub Meerheide

De Energiehub Meerheide richt zich op het slim verdelen, opslaan en gebruiken van energie op bedrijventerrein de Meerheide. Dit project is één van de voorlopers in Nederland, waarbij de ondernemers en gemeente actief hebben gezocht naar oplossingen. Door geavanceerde metingen worden piekmomenten in het energieverbruik opgespoord. Vervolgens wordt met zonnepanelen, batterijen en laadstations gezorgd dat bedrijven op elkaar kunnen afstemmen, zodat het elektriciteitsnet minder wordt belast. Ook wordt gekeken hoe duurzame energie beter kan worden opgewekt en gedeeld tussen bedrijven. Zo wordt de CO₂-uitstoot verlaagd én komt er ruimte op het net.

Actieve rol gemeente in innovatieve samenwerking

Vooraf heeft de gemeente Eersel een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd om te onderzoeken of een Energiehub mogelijk was. Dit onderzoek maakt het mogelijk dat de volgende stap gezet kan worden. “Voor onze ondernemers betekent dit een concrete oplossing voor hun energie-uitdagingen Zij krijgen de ruimte om te blijven innoveren én groeien,” licht wethouder Kox toe. Wethouder Kraaijeveld vult aan: “Als gemeente dragen we daar actief aan bij. Niet alleen met geld, maar ook door onze kennis, inzet en netwerk in te zetten. We doen er alles aan om van dit project een succes te maken.”

Verduurzamen zonder beperkingen

Voor ondernemers op Meerheide betekent de Energiehub een doorbraak. “De uitdagingen op het energienet vormen steeds meer een bedreiging voor de bedrijfsvoering,” zegt Dick van de Ven, die namens de ondernemers aanwezig was bij de ondertekening. “Veel duurzame energie gaat verloren doordat zonnepanelen uitgeschakeld worden, juist als de zon schijnt. Door lokaal de krachten te bundelen, kunnen we elkaars capaciteiten benutten en het energieverbruik optimaliseren. Dat geeft rust op het net én ruimte voor ons en andere ondernemers.”

Samen naar een sterk vestigingsklimaat

Ook het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) is enthousiast over de plannen. Jan Rietdijk van het KOP: “Bedrijven kunnen zo groeien en verduurzamen zonder dat de netcongestie dit belemmert. Het KOP streeft naar een duurzaam vestigingsklimaat in de Kempen, waarin gebalanceerde lokale opwek en afname van elektriciteit centraal staan.”

Eerste stap naar regionale aanpak

Met de inzet van gemeente, ondernemers, het KOP én steun vanuit de EU, kan het project nu verder worden ontwikkeld. Het streven is om deze werkwijze op termijn ook toe te passen op andere bedrijventerreinen in de regio.