Van ziekenhuizen en zorginstellingen tot gemeenten en netbeheerders– zo’n zestig enthousiaste deelnemers uit uiteenlopende organisaties trapten de allereerste bijeenkomst van de Community Circulaire Bedrijfskleding af. Wat deze organisaties verbindt? Ze kopen allemaal bedrijfskleding in. Wat hen drijft? De overtuiging dat het circulairder kan én moet.

“Samen kunnen we echt impact maken”

Lisanne van ’t Hoff (Rijkswaterstaat) opende de ochtend met een duidelijke boodschap: slechts één procent van alle textiel wordt nu gerecycled tot nieuwe kleding, de rest belandt op een groeiende afvalberg.

Jaarlijks wordt er voor aanzienlijke bedragen bedrijfskleding ingekocht in Nederland. Circulair inkopen speelt daarmee een essentiële rol in het verduurzamen van de textielketen. “Samen kunnen we echt impact maken”, benadrukte ze. “Door samen op te trekken, publiek én privaat, vergroten we onze slagkracht richting de markt.”

Van lineair naar circulair: minder weggooien, langer gebruiken en zorgen dat grondstoffen in de keten blijven. Dat vraagt doordacht inkopen, slim ontwerpen en goede afspraken over gebruik, onderhoud en terugname.

Van netwerk naar community

Delphi4 ondersteunt Rijkswaterstaat bij het faciliteren van de community. Gijsbert Hagens (Delphi4): “We willen meer zijn dan een kennisnetwerk. Dit moet uitgroeien tot een echte community waarin we elkaar kennen, regelmatig ontmoeten en samenwerken aan concrete stappen.”

Het doel van de ochtend? Ideeën ophalen voor een gezamenlijke ambitie én een programma waarin de komende tijd thema’s verder worden uitgewerkt. De deur staat ook open voor nieuwe organisaties: hoe groter het collectief, hoe groter de impact.

Aan de slag met de R-ladder

Inkoop en aanbesteding, gebruik en terugname, kennisdeling en samenwerking met de markt, beleid en uitvoering, monitoring: in themagroepen doken de aanwezigen in de materie om samen na te denken over een ontwikkelagenda voor 2025.

De R-ladder bood houvast: aan welke kansen kunnen we gezamenlijk werken als community? Van recyclen met hoogwaardige toepassingen tot repareren. Van het organiseren van hergebruik tot überhaupt minder inkopen (refuse and rethink).

Een mooi voorbeeld van hoe bedrijfskleding circulairder kan worden ingekocht, kwam van Rita Hovekamp (Gemeente Groningen): “We hebben circulair textiel opgenomen in onze uitvraag. Een deel van onze bedrijfskleding gaat nu gemaakt worden van onze eigen Groningse textielstroom.”

De gesprekken leverden een waardevolle lijst op van onderwerpen die we als community gaan verkennen:

Wat is onze gezamenlijke definitie van circulariteit?

Kunnen we werken aan uniforme inkoopeisen?

Hoe zorgen we voor bewust gebruik en structurele terugname?

Hoe meten én visualiseren we de impact om de interne organisatie te overtuigen?

Hoe stimuleren we de markt om circulair te ontwerpen?

Herkenning, energie en inspiratie

De community blijkt te voorzien in een behoefte:

“Inspirerend om te horen hoe anderen hiermee bezig zijn.”

“Veel herkenbare uitdagingen.”

“De meerwaarde van de community is ons volume.”

“Hier liggen zoveel kansen.”

Roelof Zwaagstra (PLUS Supermarkten) vat de sfeer mooi samen: “We zitten allemaal in dezelfde situatie. Het zou fantastisch zijn als we sectoroverstijgend kunnen samenwerken.”

Basis is gelegd

Energie, herkenning en nieuwe verbindingen. En een hoofd vol ideeën om verder te brengen. De basis voor een sterke community is gelegd. Nu is het tijd om alles uit te werken in een gezamenlijk programma.