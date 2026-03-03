EcoVadis, de wereldwijde standaard voor veerkrachtige en duurzame toeleveringsketens, heeft vandaag de lancering aangekondigd van haar duurzaamheidscommunityplatform voor leveranciers die een EcoVadis-rating hebben ontvangen. Sinds de oprichting heeft EcoVadis meer dan 150.000 bedrijven beoordeeld en alleen al in het afgelopen jaar meer dan 25.000 nieuwe bedrijven met een rating verwelkomd. Dit maakt deze community potentieel een van de grootste in zijn soort.

Deze exclusieve, peer-to-peer samenwerkingsruimte komt op een moment dat data aantonen dat, ondanks politieke tegenwind en een veranderend regelgevingslandschap, wereldwijde bedrijven steeds meer inzetten op duurzaamheid als een belangrijke drijfveer voor bedrijfsgroei en veerkracht. Onderzoek toont ook aan dat samenwerking essentieel is voor elke leerstrategie binnen een organisatie; 91% van de teams ontwikkelt nieuwe vaardigheden zelfs effectiever door samen te werken.

Veel kleinere teams – de ruggengraat van wereldwijde toeleveringsketens – kampen echter met een “uitvoeringskloof”, omdat ze geen vertrouwde plek hebben om de praktische strategieën uit te wisselen die nodig zijn om de kloof tussen een rating en de daadwerkelijke impact in de praktijk te overbruggen. De EcoVadis Community is een zorgvuldig samengesteld netwerk met de praktische tools en menselijke contacten die leveranciers nodig hebben om dit probleem op te lossen.

“Een duurzaamheidsrating is meer dan een score; het is een signaal voor verandering. Maar echte waarde wordt gecreëerd door de actie die erop volgt”, aldus Pierre-François Thaler, medeoprichter en co-CEO van EcoVadis. “Het idee dat duurzaamheid achteruitgaat, is een mythe; onze data laten zien dat bedrijven achter de schermen duurzaamheid juist dieper in hun DNA integreren. Maar we hoorden van onze klanten dat ze zich geïsoleerd voelden in hun traject. Door deze community te lanceren, ontsluiten we de collectieve intelligentie van ons netwerk en verbinden we klanten met vakgenoten die dezelfde complexe uitdagingen al hebben opgelost, van het koolstofvrij maken van logistiek tot het waarborgen van ethische arbeidsomstandigheden.”

De EcoVadis Community is een online portaal dat toegankelijk is voor alle klanten die momenteel door EcoVadis worden beoordeeld en die verder willen gaan dan statische rapportage en echte gesprekken en gezamenlijke vooruitgang willen stimuleren. Het stelt klanten in staat om:

Verbinden met een doel: Word lid van een besloten, gecontroleerd netwerk van professionals om eerlijke inzichten te delen over wat werkt, zonder modewoorden of commerciële ruis.

Toegang tot praktische kennis: Gebruik een bibliotheek met door vakgenoten aangeleverde voorbeelden die illustreren hoe complexe uitdagingen – van decarbonisatie tot due diligence op het gebied van mensenrechten – in de praktijk worden aangepakt.

Samen de veerkracht versterken: Werk samen aan het oplossen van gedeelde risico’s en ondersteun de kostenefficiëntie en groei die executives nu prioriteren.

Deelnemen aan expertgroepen: Neem deel aan gerichte discussies over actuele onderwerpen, waaronder de circulaire economie en naleving van regelgeving.

De EcoVadis Community is vanaf vandaag beschikbaar voor alle klanten met een EcoVadis-rating. Het markeert een cruciale verschuiving voor EcoVadis van een platform voor duurzaamheidsinformatie naar een samenwerkingsgericht ecosysteem dat zich richt op het versnellen van het rendement op investeringen (ROI) van duurzaam ondernemen.