Een duurzaam boerenbedrijf starten onmogelijk voor jonge boeren? Lenteland maakt het mogelijk!

Een boerderij beginnen wordt steeds moeilijker in Nederland, tegelijkertijd is de urgentie voor verduurzaming van de landbouw enorm. Stichting Lenteland maakt het voor jonge boeren mogelijk om een ‘regeneratieve gemeenschapsboerderij’ te starten. Lenteland zoekt op dit moment een boer voor een boerderij in het Gelderse Empe.

Afname in biodiversiteit, stijgende grondprijzen, uitgeputte landbouwgrond, grote mentale afstand tussen boer en burger. Lenteland biedt een oplossing voor deze vraagstukken door de start van regeneratieve gemeenschapsboerderijen mogelijk te maken. De boerderijen hebben een sterke binding met de omgeving door afzet van producten, horeca en andere activiteiten. De gemeenschap krijgt de mogelijkheid om eigenaar te worden van de grond en de gebouwen. En door het toepassen van regeneratieve landbouwprincipes neemt de biodiversiteit niet af, maar juist toe.

De boerderij in Empe is een voormalig melkveebedrijf dat wordt aangekocht samen met Land van Ons. Lenteland neemt 19 hectare grond en de opstallen over, inclusief een bedrijfswoning. Dat laatste is een voorwaarde voor de stichting omdat een boer immers op zijn land moet kunnen wonen. Op deze plek komt in de nabije toekomst een regeneratief en multifunctioneel boerenbedrijf met bijvoorbeeld een CSA-moestuin, een voedselbos, agro-forestry, holistische begrazing met kippen, horeca, een boerderijwinkel en recreatiemogelijkheden. De boer kan in de opstartfase financiële ondersteuning van Lenteland krijgen.

Maar, zover is het nog niet. Eerst moet de boer gevonden worden! Lenteland hoopt dat de selectie van de boer voor deze boerderij voorspoedig verloopt zodat de boerderij begin 2022 van start kan. Boeren met visie én ervaring in de regeneratieve landbouw, ondernemen en gemeenschapsopbouw worden uitgenodigd om te solliciteren.