De overheid adviseert huishoudens om voorbereid te zijn op 72 uur zonder stroom. Stroomuitval legt het dagelijks leven plat en zorgt ervoor dat koken ineens niet meer vanzelfsprekend is. Hier speelt EcoStoof op in met een noodpakket waarmee je drie dagen lang warme maaltijden kunt bereiden, zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit. Met een isolerende stoof en een kookboek voor drie dagen helpt het EcoStoof Noodpakket huishoudens om ook bij stroomuitval gezond en gemakkelijk te blijven koken.

EcoStoof Noodpakket

Bij stroomuitval werkt je kookplaat niet meer en blijven magnetron en oven koud. Een warme maaltijd bereiden vraagt dan om een slimme oplossing. Met een camping gasstel en een EcoStoof kun je toch eenvoudig warme maaltijden bereiden. Het EcoStoof Noodpakket biedt alles om ook zonder elektriciteit te kunnen koken: een goed isolerende EcoStoof PREMIUM PURE inclusief een kookboek met recepten voor drie dagen zelfredzaamheid. Je brengt het gerecht kort aan de kook op je camping gasstel, plaatst de pan vervolgens in de EcoStoof en laat de isolatie het werk doen zonder extra brandstof. In het kookboek vind je eenvoudige dagmenu’s, een boodschappenlijst met lang houdbare ingrediënten én een overzicht van artikelen die de Rijksoverheid adviseert om in huis te halen voor noodsituaties. Het EcoStoof Noodpakket inclusief kookboek is verkrijgbaar voor € 114,95.

Receptenboek voor drie dagen koken zonder stroom

Het EcoStoof Noodpakket Kookboek laat zien dat koken zonder stroom verrassend lekker en toegankelijk kan zijn. Voor drie dagen vind je complete menu’s met voorraadkastvriendelijke ingrediënten die je ruim van tevoren kunt inslaan. Als ontbijt maak je bijvoorbeeld havermout met pindakaas of rijstepap met vijgen. Geniet als diner van een goedgevulde linzensoep of romige risotto met gedroogde tomaat en chorizo. Elk gerecht is makkelijk te bereiden met minimale middelen en daardoor perfect geschikt voor momenten waarop je tijdelijk op jezelf bent aangewezen. Heb je al een EcoStoof in huis, maar wil je wel goed voorbereid zijn op noodsituaties? Het kookboek is ook los verkrijgbaar voor € 9,95. Je ontvangt twee versies van het e-book: één voor digitaal gebruik en één printvriendelijke versie om bij je noodpakket te bewaren.

Getest door survivalexpert Bernice Notenboom

Survivalexpert en klimaatjournalist Bernice Notenboom testte het EcoStoof Noodpakket en is enthousiast over de effectiviteit ervan. “In noodsituaties is het cruciaal om efficiënt te kunnen koken met minimale middelen,” vertelt Notenboom. “De EcoStoof is een betrouwbare oplossing die ik van harte aanbeveel. Het biedt eenvoud, warmte en smaak – zonder afhankelijk te zijn van stroom.” Notenboom is bekend van haar expedities naar extreme gebieden en haar rol als survivalexpert in het televisieprogramma ALONE. Op 30 september verschijnt haar nieuwe boek Survival Mind bij uitgeverij Prometheus, waarin ze persoonlijke overlevingsverhalen verbindt met inzichten over hoe ons brein reageert in crisissituaties.

Over EcoStoof

EcoStoof is het bedrijf van de twee Nederlandse ingenieurs Caro Niestijl en Iris van de Graaf. De oprichters hebben gezamenlijk een milieuvriendelijke manier van koken geïntroduceerd. De EcoStoof is geïnspireerd op de traditionele hooikist en vormgegeven in een eigentijdse, gepatenteerde uitvoering. Klanten waarderen niet alleen de smaak van de 100 jaar oude kooktechniek, ook de duurzame energiebesparing en het bijzondere gebruiksgemak wordt geprezen. EcoStoof is in Nederland verkrijgbaar bij geselecteerde duurzame lifestylewinkels en online in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Bekijk de collectie op www.ecostoof.nl.