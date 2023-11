Ecoplant Sun Tracing Solar Systems is de winnaar van het Oranje Handelsmissie fonds 2023. De prijs is een erkenning voor de kracht van het energiesysteem, de manier van duurzaam en maatschappelijk ondernemen en de motivatie die Ecoplant heeft om haar exportdromen te verwezenlijken. Ecoplant is bekend van de revolutionaire en energiebesparende zon volgende energie fabriekjes welke aan het energienet kunnen worden aangesloten maar ook onafhankelijk van het netwerk energie kunnen leveren. De Ecoplant combineert vele functies zoals energie opwekken, accuopslag en het leveren van stroom voor elektrische mobiliteit.

Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF), opgericht in 2013, selecteert jaarlijks 10 winnaars uit een groot aantal inzendingen. Deze erkenning stelt Ecoplant in staat om een jaar lang intensieve begeleiding te ontvangen bij hun internationale expansie. Het OHMF is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ecoplant

De Ecoplant is een uiterst efficiënte stroomopwekker welke met zijn zonnepanelen dagelijks met de zon meedraait. Ecoplant biedt een CO2-neutrale solar-oogst, opslagmogelijkheden voor energie, veiligheidscamera’s, straatverlichting en laadstations, alles in één geïntegreerd systeem, toegankelijk voor zowel particulieren als bedrijven en voor wel 98% circulair! Dit jaar kwam het jonge bedrijf nog met twee gloednieuwe modellen welke gebruik maken van bi-faciale zonnepanelen en door middel van het Albedo effect (reflectie) met evenveel materiaal een dubbele opbrengst kunnen genereren.

Een van de grote pijlers van Ecoplant is het aantrekkelijk maken van de energietransitie voor jong en oud. Dit wordt mede door het Student Energy Program bereikt. In dit programma bouwen jonge studenten een heuse Ecoplant op en werken daarnaast een heel lesprogramma door over innovatie en de energietransitie. Na een paar maanden plaatsen de leerlingen deze Ecoplant op het eigen schoolterrein. Duurzaamheid begint bij opleiding en opvoeding en natuurlijk enthousiasmeren. Ondertussen wordt dit programma ook in het buitenland uitgerold.

Internationale aspiraties en werkzaamheden

Het innovatieve bedrijf heeft inmiddels meer dan 200 Ecoplanten in Nederland opgesteld en kent ook internationaal een snelle groei. Zo is Ecoplant hedendaags actief in 22 landen. Met behulp van deze prijs zal Ecoplant specifieke ondersteuning krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om in 2024 Scandinavië te gaan voorzien van Beeldschone energie.