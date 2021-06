Ecolife Beds: het eerste 100% vegan beddenmerk van Nederland

Duurzaamheid is hot. Mensen leven steeds bewuster en passen hun leefstijl hier ook op aan. Dit zie je terug aan hun eetgewoontes; veel mensen eten vaker vegetarisch of zelfs vegan, maar het is ook terug te leiden naar de enorme toename van de verkoop van tweedehands kleding. Producten die dierlijk verwerkte materialen bevatten, zijn voor veel mensen niet langer meer relevant. Het Zweedse beddenmerk Ecolife Beds maakt nu ook slapen op een 100% vegan bed mogelijk. De bedden van Ecolife zijn namelijk gemaakt van 100% natuurlijke materialen. Geen paardenhaar of kunstmatige stoffen, maar bedden van biologische agave, natuurlijke snelgroeiende bamboe en biologisch katoen. Hierdoor mag Ecolife Beds zich het eerste veganistische beddenmerk van Nederland noemen. Om de Nederlandse consument officieel kennis te laten maken met Ecolife opent het beddenmerk medio september zijn eerste fysieke winkel in Heemstede.

Gezond en uitgerust wakker worden

Een gezonde omgeving is essentieel voor een slaapkamer. Daarom heeft elk detail in een Ecolife-bed een functie. Zo heeft bamboe van nature een antibacteriële werking, is het hypoallergeen en wordt het risico op huisstofmijt verminderd. Het hoofddoel van Ecolife Beds is om hun bedden op een zo duurzaam mogelijke manier te produceren. Daarbij wordt er bijvoorbeeld extra op gelet dat de bamboe geteeld is zonder dat er gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook zijn de matrassen ook nog eens gifvrij en gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Op dezelfde wijze zorgen de unieke eigenschappen van bamboe in combinatie met agave voor een koel bed en een ontspannende ondersteuning van het hele lichaam.

Duurzaam en van hoge kwaliteit

De Ecolife-bedden worden op de meest duurzame manier volgens de Zweedse handwerktraditie gemaakt in hun eigen fabriek in Valskog. Het frame van het bed is van Zweeds dennenhout gemaakt en zorgt door de geharde, gesterkte hoeken en framelatten voor een stabiel bed waar je minstens 25 jaar plezier van hebt. Waar normaliter paardenhaar wordt gebruikt om vocht te absorberen en beweging te minimaliseren, gebruikt Ecolife nu agave als warmte-isolator om de perfecte temperatuur te behouden. Het sisal – het veganistische alternatief gemaakt van de agaveplant ‒ zorgt dat het overtollig vocht op een natuurlijke wijze wordt afgevoerd. Ook blijven de veren jaren langer hard doordat ze een warmtebehandeling hebben ondergaan. Doordat het pocketveersysteem de veren individueel in hun eigen ‘tas’ plaatst ervaar je tijdens het slapen maximale ondersteuning en worden de bewegingen van je partner geminimaliseerd doorgegeven. Daarbij dempt hetzelfde systeem het geluid waardoor je geen gepiep of lawaai meer van je bed hoort.

Uniek en klassiek design

De bedden zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Met een ruim assortiment zorgvuldig geselecteerd textiel is er altijd tijdloos en klassiek design te vinden dat past bij in ieder interieur of smaak. Daarbij kun je de boxsping personaliseren met een hoofdbord op maat en bijpassende bedpoten. Dankzij de eigenschappen van de grondstoffen kan Ecolife uitzonderlijk duurzame stoffen produceren. Door de 100% natuurlijke materialen als katoen (60%) en linnen (40%) hebben de bedden een ademend karakter en voelen ze langer fris aan. Verder is de stof steengewassen voor een authentiek gevoel en is elke meter stof met de grootste zorg geproduceerd.