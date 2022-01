EcoClipper koopt eerste zeilvrachtschip

Jorne Langelaan, CEO en oprichter van EcoClipper Coöperatie U.A, heeft de overdracht aktes getekend voor het zeilschip ‘De Tukker’. Dit is het eerste schip voor de toekomstige EcoClipper-vloot. Na een grondige verbouwing zal het schip in de eerste helft van 2022 beginnen met een duurzame zeilende lijndienst, voor vracht en passagiers op de Noordzee. EcoClipper maakt het hiermee mogelijk om vracht te vervoeren en voor passagiers om te reizen via een zeilvrachtschip.

De Tukker is gebouwd in 1912 als schoeneraak en heeft jarenlang als kustvaarder vracht gevaren. In de jaren 80 werd ze een zeilcharterschip, en is ook nu nog bij velen bekend om haar werk met jongeren. De noodzaak van groot onderhoud maakte hier in 2012 een einde aan. Met deze aankoop geeft EcoClipper De Tukker een nieuwe bestemming, als eerste schip in de toekomstige vloot van EcoClipper-schepen.

Bij de grondige verbouwing zal eerst het vlak (de bodem) worden aangepakt, verder komt er een nieuw dekhuis en er zal een upgrade plaatsvinden van de systemen en tuigage. Het schip is een platbodem en heeft daardoor een relatief groot laadvermogen. Ze zal ongeveer 80 kubieke meter, of een equivalent van 50-70 ton, aan vracht, vergelijkbaar met twee vrachtwagens, kunnen vervoeren. Tevens biedt ze accommodatie aan maximaal 12 betalende gasten.

Vaste lijndienst voor duurzame scheepvaart

Er varen weliswaar al zeilschepen op de Noordzee, maar op deze route zijn er momenteel geen schepen actief, die zich speciaal toeleggen op een vaste lijndienst voor duurzame scheepvaart. De oprichter en CEO van EcoClipper, Jorne Langelaan, geeft aan: “Met deze aankoop kan EcoClipper op zeer korte termijn een milieuvriendelijke lijndienst tussen de havens rond de Noordzee aanbieden. We zijn al benaderd door verschillende bedrijven die hun producten op deze duurzame wijze willen laten vervoeren. Ook is De Tukker een uitstekend eerste schip om de visie van EcoClipper bekendheid te geven.”

EcoClipper B.V is in 2018 opgericht door Jorne Langelaan, specialist in duurzame logistiek en medeoprichter van Fairtransport. De rederij heeft onlangs een financiering campagne gelanceerd waarbij investeerders kunnen investeren in de EcoClipper Coöperatie U.A.. Hierdoor kan iedereen mede-eigenaar worden van de vloot zeilschepen, waaronder de Tukker. De door EcoClipper te ontwikkelen vloot zeilschepen, zal wereldwijd emissievrij transport en reizen aanbieden.

Foto: de Tukker in 19120 – De tukker , toen nog Harle Tief genaamd, in 1912 tijdens de eerste vaart in de Nieuwe Waterweg bij Maassluis, Nederland.