Future Proof Shipping (FPS), het door de EU gefinancierde Flagships-project en het door Interreg gefinancierde ZEM Ports NS-project, lanceren de baanbrekende H2 Barge 2. Het waterstof-aangedreven schip zal goederen volledig emissievrij vervoeren op de Rijn tussen Rotterdam en Duisburg.

Future Proof Shipping, het Flagships-project en het ZEM Ports NS-project brachten de belangrijkste belanghebbenden bijeen om de succesvolle lancering van de H2 Barge 2 te vieren op de locatie van Holland Shipyard Group in Werkendam, net buiten Rotterdam.

“Dit is weer een trots moment voor ons, het bewijst dat het verplaatsen van vracht zonder uitstoot en zonder impact niet alleen mogelijk is, het is ook schaalbaar. Het succesvol te water laten van ons tweede binnenvaartvrachtschip op waterstof is een even belangrijke prestatie als het eerste. Niet alleen voor Future Proof Shipping, ZEM Ports NS en het Flagships-project, maar ook voor de toekomst van de groene scheepvaart. Dit schip zet nu de standaard voor de binnenvaart en daarbuiten”, zegt CEO van Future Proof Shipping, Richard Klatten.

Succesvolle renovatie

De H2 Barge 2 is de eerste van twee demonstranten in het door de EU gefinancierde Flagships-project, en de tweede demonstrator van het ZEM Ports NS-project. Het schip, voorheen Fenny 1 en FPS Waal, werd gebouwd als conventioneel aangedreven containerschip.

In de loop van 2023 werd H2 Barge 2 ontdaan van alle verbrandingsmotoren en fossiele brandstoftanks bij Holland Shipyards Group (HSG) in Werkendam. Nu beschikt het schip over een compleet nieuw 100% emissievrij voortstuwingssysteem inclusief PEM-brandstofcellen, waterstofopslag, accupakketten en een elektrische aandrijflijn die benedendeks is geïnstalleerd. Zes brandstofcellen van Ballard Power Systems verhogen het totaal geïnstalleerde vermogen tot 1,2 MW.

“De binnenwateren zijn belangrijk voor het vrachtvervoer in Europa. We zijn blij om te zien dat een krachtig containerschip wordt omgebouwd tot een emissievrij schip. De H2 Barge 2 zal kennis brengen over hoe schepen kunnen worden omgebouwd van dieselverbranding naar emissievrije alternatieven, door batterijen te gebruiken in combinatie met groene waterstof in een brandstofcel. Ik ben er trots op dat onze financiering bijdraagt ​​aan het koolstofvrij maken van het vrachtvervoer in de Europese Unie”, zegt Mirela Atanasiu, uitvoerend directeur ad interim van Clean Hydrogen Partnership.

De verwachting is dat H2 Barge 2 tijdens het varen op de Rijn jaarlijks 3.000 ton CO2 zal reduceren. Met 80% van alle vrachtstromen op de Rijn tussen Rotterdam en Duisburg bewijst H2 Barge 2 dat een groot deel van de vloot vandaag al volledig emissievrij kan zijn.

Lokaal belang

“Dit project bewijst dat samenwerking over de grenzen heen en tussen bedrijven de sleutel is om de groene verschuiving in de scheepvaart te realiseren. Het in gebruik nemen van nieuwe waterstofschepen is belangrijk als we de groene maritieme transitie willen versnellen. Samen bouwen we nieuwe toekomstige brandstofwaardeketens die cruciaal zijn voor het behalen van de snel naderende klimaatdoelen”, zegt de CEO van Maritime CleanTech, Ada Jakobsen.

Het tweede demonstratieschip in het Flagships-project, Zulu 06, zal in 2024 in Parijs worden ingezet.

“We hebben een aantal jaren hard gewerkt om dit punt te bereiken. Het hebben van de eerste demonstrator op de Rijn is echt een geweldige prestatie van Future Proof Shipping en de rest van de partners. Het doel van het Flagships-project is om emissievrij vervoer over water naar een geheel nieuw niveau te tillen. Nu zijn we een belangrijke stap dichter bij het bereiken van ons doel”, zegt Jyrki Mikkola, projectcoördinator en senior wetenschapper bij VTT.

Dit scharniermoment wordt ondersteund door het FPS-team, Holland Shipyards Group (HSG), Ballard Power Systems, en partners en supporters bij de Haven van Rotterdam, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), Zero Emissions Ship Technology Association (ZESTAs), WaterborneTP , NSHyMap, RH2INE en Maritieme CleanTech.

Dit project werd mogelijk gemaakt met financiële steun van het Interreg Noordzee Regio Programma (Zero Emission Ports North Sea – ZEM Ports NS), Flagships H2020 Project (Clean Hydrogen Partnership) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).