Eaton begint recruitment offensief om energietransitie in gebouwen te versnellen

Powermanagement bedrijf Eaton kondigt grote investeringen en groei aan, gericht op de energietransitie in gebouwen, om zo een duurzamere toekomst op basis van schone energie te bevorderen. Daarbij moeten in 2025 meer dan 300 nieuwe mensen zijn aangenomen. Om deze inspanningen te ondersteunen, zal Eaton nu al 50 nieuwe vacatures invullen. De recruitment campagne is gericht op landen in EMEA: Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Eaton zoekt kandidaten uit verschillende vakgebieden en heeft vacatures voor mensen met vaardigheden in techniek en vermogenselektronica, computerwetenschappen en software, economie, politieke wetenschappen, marketing, communicatie of journalistiek.

“Dit is een fantastische kans voor diegenen die we gaan aannemen,” zegt Delphine Clement, segmentleider, Commercial & Industrial Building, EMEA. “Je gaat niet alleen helpen om een duurzamere toekomst en veiligere, betaalbaardere en betrouwbaardere elektriciteitsvoorzieningen te creëren. Maar je komt ook terecht op een plek die innovatie stimuleert en waar je kunt groeien binnen de meest dynamische en opwindende cross-industriële trends van vandaag.”

Aangezien het aantal elektrische voertuigen stijgt en de kostprijs van duurzame opwekking en energieopslag daalt, wil Eaton een centrale rol spelen om de gebouwen van vandaag de energieknooppunten van morgen te laten worden. Volgens Aurora Energy Research worden in 2040 alleen al in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 40 miljoen elektrische voertuigen op de wegen verwacht. De bestaande elektriciteitsnetten komen hierdoor onder druk te staan en vooral in de steden stimuleert dit een aanzienlijke uitrol van nieuwe oplaadinfrastructuur. Tegelijkertijd groeit het aantal economische argumenten voor hernieuwbare energiebronnen: Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat zonne- en windenergie halverwege de jaren 2020 goedkoper zullen zijn dan de energie die wordt opgewekt in de gemiddelde Europese aardgascentrale.

Door de investeringen in energietransitie in gebouwen te vergroten, helpt Eaton eigenaars om zich voor te bereiden op en te profiteren van de kansen die er liggen. Via systemen voor energiebeheer, oplaadtechnologie voor elektrische voertuigen en oplossingen voor energieopslag maakt Eaton het mogelijk dat eigenaars van gebouwen de elektrificatie gaan aanjagen. Dit stelt hen in staat om de belangrijkste uitdagingen, zoals energie-efficiëntie, capaciteitsplanning en de inherente variabiliteit van duurzame energie, aan te gaan. Uiteindelijk zullen de eigenaars lokaal meer duurzame energie kunnen opwekken en opslaan en intelligente, handige en goedkopere oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk maken. Bovendien kunnen ze energie terug verkopen aan het elektriciteitsnet.

“Wij zijn enorm enthousiast om de uitdagingen en kansen aan te gaan die aan het begin staan van de energietransitie in gebouwen,” vervolgt Clement. “Om te helpen bouwen aan een koolstofarme toekomst en te voldoen aan de stijgende vraag naar energie, maken we gebruik van nieuwe technologieën en energiebeheersystemen om zo de gemoderniseerde netwerken van de toekomst te creëren. Het is hierbij van essentieel belang dat eigenaars van gebouwen kunnen profiteren van deze duurzame revolutie en dat we de de miljoenen elektrische voertuigen kunnen ondersteunen die onze wegen binnen EMEA te wachten staan.”

Potentiële kandidaten kunnen openstaande vacatures bij Eaton hier ontdekken.

Over Eaton

Eaton’s powermanagement-divisie is wereldwijd toonaangevend, met diepgaande expertise van regionale toepassingen op het gebied van stroomdistributie en circuitbescherming, stroomkwaliteit, back-up en energieopslag, beheer en automatisering, persoonlijke veiligheid en beveiliging, structurele oplossingen en omgevingsoplossingen voor gecompliceerde of gevaarlijke omgevingen. Eaton levert diensten binnen het gehele proces, via verschillende kanalen en een geïntegreerd digitaal platform voor inzichten. Op die manier levert Eaton de energie voor wat er echt toe doet in industrieën over de hele wereld, en helpt het bedrijf klanten bij het oplossen van hun grootste uitdagingen op het gebied van power management.

Eaton’s missie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door gebruik te maken van technologieën en diensten voor energiebeheer. Eaton biedt duurzame oplossingen die klanten helpen om hun elektrische, hydraulische en mechanische energie veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te beheren. De omzet van Eaton in 2019 bedroeg $21,4 miljard en de producten van het bedrijf worden in meer dan 175 landen verkocht. Eaton heeft ongeveer 92.000 medewerkers.