Bedrijven in heel Europa stappen over naar elektriciteit om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbij lopen ze steeds vaker tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet aan. Dus zijn andere oplossingen noodzakelijk. Met Buildings as a Grid, de oplossing van powermanagementbedrijf Eaton, heeft een Nederlandse ondernemer het ontbreken van een adequate netaansluiting zelfs in een voordeel weten om te zetten voor zijn hotel vlakbij Schiphol.

Het elektriciteitsnet is verouderd en vaak vol en dat betekent dat netbeheerders hun klanten soms geen netaansluiting meer kunnen bieden. Dat geldt vooral voor commerciële en industriële toepassingen en voor woongebouwen. In verschillende delen van Europa, met name in Duitsland, Italië, Polen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland én in Nederland, zetten de beperkingen van het net al een rem op verdere elektrificatie. Alleen Finland heeft nog een echt open en beschikbaar elektriciteitsnet*).

De grenzen van het elektriciteitsnet

De eigenaar van hotel The Florian in Hoofddorp liep ook tegen de grenzen van het net aan en is een samenwerking aangegaan met internationaal powermanagementbedrijf Eaton om ervoor te zorgen dat zijn hotel altijd voldoende elektriciteit heeft, tegen lage kosten en met een kleine CO2-footprint. Door te kiezen voor Buildings as a Grid, de oplossing van Eaton voor de energietransitie, kon de ondernemer ondanks de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet een voormalig kantoorgebouw bij Schiphol transformeren tot een levendig en hip hotel waar volop gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie.

Energiestrategie

Eaton heeft voor The Florian een energiestrategie ontwikkeld, met een zonnepaneleninstallatie op het dak (30kWp) en het Eaton xStorage accu-energieopslagsysteem (40 kW vermogen en 50kWh capaciteit), waarmee een optimale mix wordt gecreëerd van opgewekte zonne-energie en de elektriciteit die beschikbaar is binnen de netaansluiting. Een systeem voor ‘peak shaving’ zorgt ervoor dat de energie van de batterijen wordt gebruikt tijdens de piektijden in de elektriciteitsvraag in het hotel. Daardoor blijft het totale elektriciteitsgebruik op deze momenten keurig binnen de limieten die met de energieleverancier zijn afgesproken en het bespaart tegelijkertijd flink op de kosten.

De Buildings as a Grid-oplossing is schaalbaar. Bij het hotel is een uitbreidbaar systeem van EV-opladers geïnstalleerd en geïntegreerd in het energiemanagementsysteem via de door Eaton zelf ontwikkelde Buildings Energy Management Software (BEMS). Dankzij geavanceerde algoritmes in de software wordt vermogen direct beschikbaar gemaakt op de plekken waar dat het meest nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen en andere elektrische toepassingen in het hotel. Tegelijkertijd wordt de xStorage batterij opgeladen gehouden om energie van het net te vervangen als dat nodig is.

Energiemanagementsoftware

BEMS analyseert continu de trends in huidig en eerder energiegebruik van het hotel en monitort zelfs de weersvoorspellingen om er zo voor te zorgen dat steeds de goedkopere en duurzamere energie van de zonnepanelen maximaal wordt ingezet om zowel de energierekening als de CO2-footprint van het hotel te verkleinen.

De hoteleigenaar, die het liefst wordt aangesproken met zijn voornaam – Tony – is enthousiast over het resultaat. “Onze Buildings as a Grid-aanpak bij The Florian behaalt uitstekende resultaten. In 2022 hebben we onze energiekosten onder controle kunnen houden, ondanks de enorme prijsstijgingen van de energie. Tegelijk hebben we onze CO2-uitstoot met ruim 15 ton kunnen beperken, als je dat vergelijkt met het gemiddelde van een gebouw van dit formaat. En, erg belangrijk, we zijn binnen de grenzen van onze netaansluiting gebleven. Als dat niet was gelukt, hadden we mogelijk moeten sluiten.”

Richard ter Horst, Product Manager Buildings as a Grid van Eaton: “De toepassing van Eatons Buildings as a Grid concept bij hotel The Florian laat zien dat het voor ondernemers loont om te kijken naar andere oplossingen dan zwaardere aansluitingen op het bestaande energienet. Wij dragen op die manier graag bij aan de energietransitie en kunnen nog veel meer ondernemers ondersteunen met deze duurzame oplossing.”

*) De opmerking over de netbeschikbaarheid in dit persbericht is gebaseerd op de cijfers uit de Energy Transition Readiness Index van REA, die sinds de start van de index wordt ondersteund door Eaton. De index geeft de mate van vooruitgang in de energietransformatie weer van specifieke Europese landen vanuit een zakelijk en investeringsperspectief. Er is een rapport beschikbaar met de resultaten van het onderzoek. REA – de Association for Renewable Energy and Clean Technology – is een not-for-profit organisatie, die in 2001 werd opgericht.

Foto: The Florian Hotel – foto door: Wilco Veerman – WV Productions