EARTH Water stopt volledig met plastic flesjes

Na 14 jaar stopt EARTH Water – met het gebruik van plastic flesjes voor het verpakken van haar water. Het gaat in totaal om 5 miljoen plastic flesjes per jaar, verantwoordelijk voor 50 procent van de verkoop van EARTH. Gelijktijdig levert EARTH haar water vanaf nu ook in de Tetra Top® verpakking van Tetra Pak. Deze verpakking is gemaakt van 88% hernieuwbare materialen en volledig recylebaar in de huidige recyclingstroom in Nederland. EARTH doneert al sinds de oprichting 100% van de nettowinst (al meer dan 1,5 miljoen) aan waterprojecten in Afrika en Azië om de kinderen aldaar een beter leven te geven. Nu breidt het bedrijf haar inspanningen voor de planeet uit door te kiezen voor een oplossing met minder plastic en een lagere CO2-uitstoot.

Flessenpost

De laatste 90 plastic flesjes die EARTH heeft laten produceren, stuurt de organisatie ter afscheid aan een selectie ‘Strijders’. Dit zijn ondernemers en organisaties (o.a. Ziggodome, THRIVE IUnstitute en Ambassade Hotel) die zich de afgelopen jaar hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Met deze flessenpost bedankt EARTH ze voor de inzet en inspiratie door de vinger aan de pols te houden en ze keer op keer te wijzen op de nadelen van PET en op je verantwoordelijkheid als ondernemer.

Henk Witteveen en Patrick de Nekker, founders van EARTH Concepts: “Voor ons is het niet meer dan logisch om te stoppen met dit goedlopend product. Ook al lijkt dat raar. De realiteit is dat ook wij verantwoordelijk zijn voor een schone planeet, net als de eindgebruiker. Wij willen net als 14 jaar geleden een voorbeeld zijn voor andere ondernemers. Je kan kiezen voor statiegeld, hogere boetes of meer vuilnisbakken. Maar als er geen plastic flesjes meer zijn kunnen ze ook niet worden weggegooid. Dit voelt beter. De kartonnen drankverpakkingen van Tetra Pak zijn een uitstekend alternatief. Wij roepen al vanaf de start: if you have the chance, would you change the world?”

Plantaardig en hernieuwbaar

De nieuwe Tetra Top® verpakking is voor 88% gemaakt van hernieuwbare materialen. Het gaat om FSC ™ -gecertificeerd karton en plantaardig plastic afkomstig van suikerriet, waardoor er een geringe klimaatimpact is en het materiaal weer volledig terug kan groeien. Tetra Top® heeft een ronde vorm die 360° bedrukt kan worden en een hersluitbare dop van waaruit gemakkelijk te drinken is.

Roderick Friend, Business Development Director Frankrijk en Benelux van Tetra Pak: “Wij geloven in een verpakking die de inhoud beschermt, en tegelijkertijd een minimale impact op het milieu heeft, terwijl gebruiksgemak en functionaliteit voor de consument gewaarborgd blijven. Stap voor stap komen we dichter bij ons doel om ’s werelds meest duurzame voedselverpakkingen te maken. Wij werken al sinds de oprichting met EARTH samen en delen dezelfde waarden. We streven er samen naar om innovatieve producten te creëren die voldoen aan de snel veranderende eisen in de samenleving en tegelijkertijd de planeet beschermen voor volgende generaties. Tetra Top® is een belangrijke stap in die richting.”