ChemistryNL stelt in de tweede opening van drie subsidiecalls in totaal €1,8 miljoen ter beschikking voor publiek-private samenwerkingsprojecten op het gebied van waterkwaliteit, biogrondstoffen en carbon capture and utilisation (CCU). Onderzoekers en bedrijven kunnen tot 16 januari 2026, 14:00 uur een aanvraag indienen voor innovatieprojecten op drie cruciale thema’s voor een duurzame toekomst.

Waterkwaliteit en Monitoring

Innovaties gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit zijn essentieel voor een duurzame toekomst. Onderzoeksvoorstellen kunnen zich richten op:

Duurzame scheidingstechnieken die weinig energie en chemicaliën verbruiken

Industriële procesoptimalisatie om afvalstromen te minimaliseren

Geavanceerde sensortechnologieën voor betere monitoring van waterstromen

Carbon Capture and Utilisation (CCU)

Om klimaatverandering tegen te gaan is er dringend behoefte aan technologieën die CO₂ kunnen afvangen en omzetten in waardevolle producten. Voorstellen kunnen zich richten op:

Innovatieve technologieën voor efficiënte CO₂-afvang

Nieuwe methodes om opgevangen CO₂ om te zetten in waardevolle producten

Integratie van CCU-technologieën met duurzame energiebronnen

Biogrondstoffen voor circulaire materialen

Deze call stimuleert onderzoek naar de omzetting van biogrondstoffen in duurzame biobased chemicaliën voor materialen. Onderzoeksvoorstellen kunnen zich richten op:

Conversie van biomassa naar platformchemicaliën en specialistische chemicaliën

Ontwikkeling van bouwstenen voor duurzame biobased materialen

Innovatieve processen voor verwerking van eerste en tweede generatie biogrondstoffen (met voorkeur voor tweede generatie)

Jonge onderzoekers en MKB: grijp uw kans!

ChemistryNL moedigt specifiek jonge onderzoekers en het MKB aan om aanvragen in te dienen. De subsidiecalls bieden een uitgelezen kans om uw innovatieve ideeën verder te ontwikkelen in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven.

