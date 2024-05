Altena bruist van de bedrijvigheid. Bedrijven, burgers en boeren wisselen elkaar af in de polder tussen Maas en Merwede. Juist die nabijheid en lokale samenwerking kenmerkt de streek van oudsher. Sinds vorig jaar bloeit er iets nieuws in de streek. Koolstofboeren werken samen met lokale bedrijven om CO₂ vast te leggen in boerenland. De jongste loot aan de boom is E. van Wijk Logistics. Voor deze grote transporteur uit de streek gaan de koolstofboeren in 4 jaar tijd in totaal 200 ton CO₂ vastleggen. De gemeente is enthousiast over het project dat de samenwerking tussen boeren en bedrijven stimuleert en bijdraagt aan meer biodiversiteit en beter bodemleven.

Voor E. van Wijk, één van de grootste werkgevers in gemeente Altena, is rentmeesterschap heel belangrijk. Algemeen directeur Ewout van Wijk stipt graag aan hoe belangrijk lokale samenwerking is om duurzame klimaatambities te realiseren: “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van onze strategie. Sinds 2015 werken wij met een programma dat meet welke CO₂-reductie we bereiken. Elektrisch rijden, zonnepanelen en batterijopslag passen we inmiddels al toe om CO₂-emissies te reduceren, maar daarmee zijn we nog niet CO₂-neutraal. Compenseren is een must om de volgende stap te zetten. Als we dan toch met compensatie aan de slag gaan dan vind ik het mooi om dat lokaal en samen met boeren te doen. Mijn overgrootvader had een boerderij en mijn opa bedreef handel met de agrarische sector. Daaruit is ons huidige bedrijf voortgekomen.”

Koolstofboeren

Koolstofboeren binden CO₂ in de bodem door slimme maatregelen die gebruik maken van de kracht van de natuur. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en compost laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Naast CO₂-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw kan beter tegen klimaatextremen. De koolstofboeren binden voor E. van Wijk Logistics 50 ton CO₂ per jaar gedurende 4 jaren. Landbouwbedrijf Straver (Almkerk), VOF Vermuë – Kivits (Hank), De Graaf VOF (Nieuwendijk) en Fam. Van der Schans (Drongelen) zijn de koolstofboeren van het eerste uur. En er staan nog meer koolstofboeren klaar om mee te doen.