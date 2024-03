In haar streven een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het havengebied van Moerdijk bundelt Overslagbedrijf Moerdijk (OBM) de krachten met twaalf koolstofboeren uit de regio. Samen met het Havenbedrijf Moerdijk, de boerenorganisatie ZLTO en de gemeente Moerdijk gaat OBM de komende vier jaar actief meehelpen aan het vastleggen van CO₂ in de bodems van nabijgelegen boerderijen.

Koolstofboeren, ook wel Carbon Farming genoemd, is een slimme manier om CO₂ uit de lucht te halen en het als organisch materiaal in de bodem op te slaan. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het vertragen van de klimaatverandering. Op de velden van de boeren zetten planten en gewassen CO₂ om in koolstofverbindingen door middel van fotosynthese. Dit organische materiaal helpt ook de bodemvruchtbaarheid en gewasgroei te verbeteren.

Bekrachtigen van de samenwerking

Frank Nooijen, directeur van OBM, en ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema tekenden op 13 maart een contract om de afspraak te bekrachtigen waarbij OBM het carbon farming project in Moerdijk gaat ondersteunen als onderdeel van hun klimaatstrategie. De komende vier jaar gaan boeren dichtbij de OBM terminals op Port of Moerdijk aan de slag om extra CO₂ vast te leggen in hun bodem. Ze ontvangen hiervoor een financiële vergoeding van OBM en worden begeleid door experts om de beste resultaten te bereiken. ZLTO gaat de voortgang monitoren met bodemanalyses en jaarlijkse rapporten. Op deze manier wordt CO₂ uit de lucht verwijderd en in de bodem opgeslagen. Naast het verwijderen van CO₂ uit de lucht draagt OBM zo ook bij aan de verrijking van lokale ecosystemen en biodiversiteit en meer weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dit vierjarige partnerschap illustreert niet alleen OBM’s streven naar een duurzame bedrijfsvoering, maar onderstreept ook de lokale betrokkenheid en het geloof in gezamenlijke inspanningen voor een groenere toekomst.

Lokaal en deskundig



Frank Nooijen, Directeur van OBM, benadrukt het belang van deelname aan het Carbon Farming project: “Wij zijn ons er zeer van bewust dat we met zijn allen iets moeten doen voor het milieu. Binnen OBM doen we dan ook alles wat binnen het mogelijke ligt. Zo hebben we onder andere vier dieselgedreven machines vervangen door hybride overslagkranen en bevorderen we het goederenvervoer per schip en trein om op die manier onze emissies te verminderen.” En nu zet OBM dus de volgende stap: “Carbon Farming spreekt ons aan omdat het zo nauw verbonden is met de natuur. Uit de gesprekken die ik heb gehad met enkele betrokken koolstofboeren merk ik dat de problematiek met veel deskundigheid benaderd wordt. Dat het bovendien een lokaal initiatief betreft maakt het nog extra interessant. Ik kijk uit naar de uit naar de positieve effecten op lange termijn en blijft betrokken bij de ontwikkelingen van het project.”

Anderen gingen OBM voor



OBM is niet de eerste partij in het havengebied die samenwerkt met de koolstofboeren. Eerder gingen Sivomatic, producent van kattenbakvulling, en het Moerdijkse ruimtevaartbedrijf Aerospace Propulsion Products (APP), de samenwerking aan. De deelnemende boeren kunnen jaarlijks meer dan 500 ton C02 vastleggen, waarmee nog meer bedrijven op Port of Moerdijk invulling kunnen geven aan hun klimaatdoelstellingen.