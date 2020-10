Dynalogic en Wecycle zamelen voor het eerst bijna 10 miljoen kilo e-waste in

Dynalogic, specialist in personalized logistics, heeft afgelopen jaar 9,9 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten ingezameld voor recycling. Dat komt neer op een stijging van 35% ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit het officiële Wecycle Recycle Certificaat dat het bedrijf heeft ontvangen. Door verdere intensivering van de samenwerking met Wecycle wil het bedrijf deze stijgende lijn vasthouden.

Als full service bezorgspecialist en verlengstuk van succesvolle bedrijven als Bol.com, Mediamarkt en Wehkamp bezorgt en installeert Dynalogic jaarlijks talloze nieuwe apparaten bij consumenten thuis. Bij een groot deel van deze bezorgingen biedt de onderneming de mogelijkheid om het oude apparaat – denk aan koel-/vriesapparaten, wasmachines, droogtrommels maar ook televisies – mee te geven aan de bezorger. Via de vijf landelijke depots van Dynalogic komen deze afgedankte elektrische apparaten uiteindelijk in het inzamelsysteem van Wecycle, die zorg draagt voor een optimale recycling.

Werd in 2018 op deze manier al 6,8 miljoen kilo e-waste ingezameld, in 2019 steeg dit naar maar liefst 9,9 miljoen kilo. Volgens John Ruijsch, General Manager van Dynalogic zet die stijging ook dit jaar door, onder meer het gevolg van de enorme groei van het aantal online aankopen tijdens de coronapandemie. “We hebben in 2019 een enorme groei doorgemaakt, die in 2020 heeft doorgezet. Dat in combinatie met corona en het stijgend aantal online aankopen zien wij terug in het groeiend aantal retourstromen van oude apparatuur.”

Deelname Nationale Recycle Week

De succesvolle samenwerking met Wecycle is onderdeel van het overkoepelende Corporate Social Responsibility (CSR) beleid van Dynalogic, dat is gebaseerd op een optimale afstemming tussen mens, milieu en nabijheid. Ruijsch: “De aard van onze activiteiten heeft een impact op het milieu. Van de CO2-uitstoot van ons wagenpark en uitbesteed transport, tot afvalproductie en energieverbruik: we doen er alles aan om “strong2gether” met onze opdrachtgevers deze impact te reduceren en zo laag mogelijk te houden. Een bijdrage leveren aan recycling en daarmee aan de circulaire economie sluit hier naadloos op aan.”

Op dit moment onderzoekt het bedrijf of het logistiek haalbaar is om in de toekomst ook kleine elektrische apparaten (zoals elektrisch gereedschap) in de retoursystematiek op te nemen. Een eerste stap in die richting zet het bedrijf tijdens de Nationale Recycle Week (12-18 oktober 2020). In die week levert Dynalogic in samenwerking met bol.com bij iedere bezorging een Jekko verzamelbox mee waarin gebruikte kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen kunnen worden verzameld. Op die manier worden consumenten thuis gestimuleerd om ook klein e-waste dat nu nog vaak in het huisafval belandt, apart te houden en in te leveren. Ruijsch: “Ook dit past weer heel mooi bij onze basisfilosofie: meer dan bezorgen, doen wat nodig is om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken.”

Over Dynalogic

Dynalogic is specialist in het full service bezorgen van kostbare producten, zowel groot als klein in de gehele Benelux. Dynalogic bezorgt, verzorgt en ontzorgt door kostbare producten op het door de klant gewenste moment en locatie te bezorgen. We pakken de bestelling uit en monteren en installeren hem vakkundig. Vanzelfsprekend nemen we de verpakking en het oude product mee. Wij noemen dit more than delivery: bezorging afgestemd op de wensen van de klant. En daar wordt iederéén blij van! Dynalogic is onderdeel van innovatieve supply chain specialist DynaGroup, waar ruim 2000 collega’s iedere dag in de weer zijn om de verwachtingen van (eind)klanten te overtreffen. DynaGroup is sinds 2017 onderdeel van bpost.