Stichting OPEN, bekend van de consumentencampagnes onder de naam Wecycle en de 13.000 inleverpunten voor afgedankte elektrische apparaten, begint ‘Wecyclevoorbedrijven.nl’. Een eerste schatting laat zien dat er nog veel elektrisch afval bij Nederlandse bedrijven ligt. Teveel van deze afgedankte elektrische apparaten (te herkennen aan een stekker of -plek voor- een batterij) blijven liggen of verdwijnen zelfs in het afval, terwijl deze gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Wecyclevoorbedrijven.nl maakt het vanaf nu (ook) voor bedrijven gemakkelijk om elektrisch afval verantwoord in te leveren (mogelijk tegen een vergoeding) of op te laten halen.

Steeds meer organisaties zien duurzaam ondernemen als een vanzelfsprekendheid. Wecycle voor bedrijven geeft ze handvatten voor eenvoudig afdanken en recycling van afgedankte elektrische apparaten, zoals laptops en lichtarmaturen, beeldschermen, koelkasten, medische apparaten, bewakingssystemen, waterkokers, ventilatoren etc. Bedrijven kunnen dit elektrisch afval zelf wegbrengen of op laten halen. Hiermee bekrachtigen ze hun duurzaamheidsbeleid.

Jan Vlak, directeur Stichting OPEN: “Ik vind het een enorm positieve ontwikkeling dat veel bedrijven met verduurzaming bezig zijn. Met Wecyclevoorbedrijven.nl willen we ieder bedrijf, vereniging of stichting de mogelijkheid geven afgedankte elektrische apparaten op een eenvoudige manier af te danken. Op die manier maken we optimaal gebruik van de grondstoffen in dit elektrisch afval. Met veel voordeel voor mens, milieu maar ook de bedrijven zelf.”

Afdanken apparaten is gratis

Op de website www.wecyclevoorbedrijven.nl staan de verschillende mogelijkheden beschreven: brengen naar een Wecycle inleverpunt voor bedrijven of laten ophalen door Stichting OPEN.

Het platform geeft organisaties de mogelijkheid in contact te komen met marktpartijen die afgedankte apparaten innemen en hier soms een marktconforme prijs voor willen bieden. Indien de markt geen oplossing kan bieden kunnen apparaten gratis en veilig via Stichting OPEN worden opgehaald. Bedrijven voldoen op deze wijze aan wet- en regelgeving.

Eenvoud van inleveren elektrisch afval belangrijk

Inleveren van oude elektrische apparaten door bedrijven is tot op heden niet altijd eenvoudig. Vaak moet hiervoor worden betaald en dienen bedrijven het zelf weg te brengen. Met de komst van Wecyclevoorbedrijven.nl is dit veranderd. Op deze manier is het afdanken laagdrempelig gemaakt.

Wecyclevoorbedrijven.nl geeft aan dat naast recycling er ook andere manieren zijn voor bedrijven om afgedankte elektrische apparaten duurzaam en verantwoord af te danken. ‘Wecyclen’ noemen ze dat. Verkopen is een gunstige optie, maar weggeven kan natuurlijk ook.

Afgedankte apparaat vrijwel geheel benut

Wanneer elektrisch afval op de juiste manier wordt ingeleverd, wordt dit gerecycled of krijgt dit een nuttige toepassing. Emissie van gevaarlijke stoffen wordt daarmee vermeden en (kritische) grondstoffen teruggewonnen.

Rol voor ondernemersverenigingen en brancheorganisaties

Stichting OPEN ziet ook voor ondernemersverenigingen en brancheorganisaties een belangrijke rol weggelegd. Via hun netwerk kunnen zij ondernemers bereiken en, met de hulp van Wecyclevoorbedrijven.nl, hun leden oproepen verantwoordelijk met e-waste om te gaan.