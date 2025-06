De chemische industrie is een van de meest energie-intensieve sectoren ter wereld. Haar rol in de energietransitie is daarom cruciaal voor effectieve klimaatactie. Toenemende regelgeving, zoals de Europese Green Deal en initiatieven als RE100, zetten bedrijven onder druk om hun CO₂-uitstoot te verminderen en duurzame energiebronnen in hun productieprocessen te integreren.

Hoewel veel chemiebedrijven langetermijndoelen stellen voor 2030 of 2050, heeft de Japanse chemiegroep Sekisui in Europa nu al de overstap gemaakt naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar verdere decarbonisatie. Met het Europese hoofdkantoor in Nederland en productielocaties in onder andere Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje loopt het bedrijf voorop in deze transitie. Maar wat waren de belangrijkste succesfactoren? Welke uitdagingen moesten worden overwonnen? En welke “best practices” kunnen andere bedrijven meenemen uit deze transformatie?

Hernieuwbare energie

De overstap naar hernieuwbare energie is een kernonderdeel van Sekisui’s Environmental Sustainability Vision 2050, waarbij het bedrijf streeft naar nul uitstoot van broeikasgassen uit bedrijfsactiviteiten. Een van de belangrijkste maatregelen om dit doel in Europa te bereiken, was de centrale inkoop van elektriciteit in de regio Roermond via een energiemakelaar. Door de stroominkoop te bundelen, kreeg Sekisui toegang tot grotere hoeveelheden hernieuwbare energie en werd de onderhandelingspositie met energieleveranciers versterkt. Deze aanpak geldt als een “best practice” voor bedrijven op industrieterreinen of in commerciële zones die soortgelijke synergievoordelen zoeken.

Naast de inkoop van groene stroom heeft Sekisui ook geïnvesteerd in zonne-energie, met de installatie van zonnepanelen op drie productielocaties. Deze maatregel vermindert niet alleen de afhankelijkheid van externe energieleveranciers, maar vergroot ook de weerbaarheid tegen fluctuaties in energieprijzen.

De impact van zonne-energie is duidelijk zichtbaar. Sekisui Polymatech, een dochteronderneming van de Sekisui Chemical Group, heeft onlangs bijna 500 moderne zonnepanelen geplaatst op haar productielocaties in Nederland. Deze leveren in totaal 348.460 kWh op. Naar verwachting zal het bedrijf circa 58% hiervan terugleveren aan het Europese energienet, wat de eigen CO₂-voetafdruk verder verkleint.

“De volledige overstap naar hernieuwbare elektriciteit in Europa is een belangrijke mijlpaal, maar de weg naar volledige klimaatneutraliteit is nog lang niet afgerond. We blijven voortdurend werken aan verdere CO₂-reductiemaatregelen en oplossingen om onze productieprocessen duurzamer te maken,” aldus Bernd Schroeder, EHS-manager bij Sekisui Europe.

Samenwerking

Een belangrijke succesfactor was de nauwe samenwerking tussen de lokale vestigingen en externe energieleveranciers. In plaats van te vertrouwen op één enkele energiebron kiest Sekisui voor een mix van hernieuwbare bronnen. Zo verkleint het bedrijf het risico op afhankelijkheid en blijft de energievoorziening stabiel. Deze aanpak biedt waardevolle lessen voor bedrijven die willen overstappen op hernieuwbare energie, maar zich zorgen maken over leveringszekerheid.

“Regelgeving brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, maar in ons geval heeft die juist gezorgd voor een versnelling van onze transformatie. In Europa hebben deze regels, samen met de verwachtingen van klanten, de overstap naar hernieuwbare energie in gang gezet. En inmiddels zien we dat deze vroege transitie niet alleen goed is voor het milieu, maar ook economische voordelen oplevert. Inspelen op deze vraag is dus zowel een milieukeuze als een zakelijke beslissing,” zegt Manabu Okubo, Head of Environment, Health, and Safety bij Sekisui Europe.

Als één van de eerste chemiebedrijven in Europa die deze mijlpaal heeft bereikt, geeft Sekisui het goede voorbeeld. De chemische industrie kan een leidende rol spelen in de energietransitie – mits bedrijven bereid zijn om moedige stappen richting duurzaamheid te zetten.